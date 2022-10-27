【強制檢測】68處納強檢　大角咀維港灣、將軍澳富麗花園、富寧花園上榜

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政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月21日至10月27日期間，曾身處74個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月28日或29日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

大埔富善邨善景樓

秀茂坪曉麗苑曉和閣

薄扶林華富二邨華翠樓

長沙灣宇晴軒 5 座

葵涌石籬一邨石寧樓

沙田穗禾苑豐逸閣

馬鞍山新港城 R 座

鰂魚涌太古城春櫻閣

赤柱龍德苑承德閣

將軍澳富麗花園 2 座

天水圍慧景軒 1 座

將軍澳富寧花園 6 座

屯門田景路 33 號兆隆苑

元朗朗景臺 2 座

馬鞍山海栢花園 2 座

筲箕灣愛蝶灣 3 座

沙田嘉徑苑嘉善閣

觀塘翠屏(北)邨翠柏樓

柴灣小西灣邨瑞福樓

油塘油麗邨逸麗樓

觀塘康寧道41號金橋華廈

鰂魚涌南豐新邨 3 座

茶果嶺麗港城 9 座

牛池灣瓊山苑瓊瑛閣

鑽石山星河明居 E 座

粉嶺欣盛苑欣耀閣

東涌映灣園映濤軒 6 座

長沙灣蘇屋邨櫻桃樓

將軍澳都會駅 1 座

牛池灣彩雲二邨玉宇樓

灣仔柯布連道 2 號修頓花 園

銅鑼灣名門 5 座

荃灣荃景花園 9 座

茶果嶺麗港城 36 座

鰂魚涌康山花園 1 座

屯門悅湖山莊 5 座

東涌逸東一邨漁逸樓

馬鞍山富寶花園 5 座

天水圍天盛苑盛謙閣

屯門友愛邨愛暉樓 1 座

牛頭角牛頭角下邨貴華樓

葵涌和宜合道 50-56 號葵 涌花園

旺角運動場道15號京華大 廈

北角百福花園康福閣

九龍城啟朗苑啟洋閣

屯門怡峰園 2 座

何文田俊民苑文明閣

土瓜灣浙江街27號寶德大 廈

柴灣杏花邨 25 座

大圍金獅花園金滿閣

薄扶林置富花園富業苑

橫頭磡嘉強苑嘉匯閣

沙田富豪花園翡翠閣

. 粉嶺花都廣場 2 座

元朗朗睛邨青朗樓

大角咀維港灣 3 座

藍田滙景花園 5 座

青衣宏福花園 2 座

柴灣富景花園 6 座

. 屯門翠寧花園 2 座

荃灣海濱花園海雲閣

荃灣海濱花園海豐閣

筲箕灣耀東邨耀豐樓

將軍澳將軍澳中心 10 座

污水樣本檢測呈陽性的地點

天水圍嘉湖山莊樂湖居 7 座

沙田愉城苑城榮閣

沙田愉城苑城欣閣

何文田愛民邨嘉民樓

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記者：陳麗娜