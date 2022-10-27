【強制檢測】68處納強檢 銅鑼灣名門、大角咀維港灣、鑽石山星河明居、將軍澳中心、都會駅上榜
社會 20:57 2022/10/27
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月21日至10月27日期間，曾身處74個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月28日或29日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點
- 大埔富善邨善景樓
- 秀茂坪曉麗苑曉和閣
- 薄扶林華富二邨華翠樓
- 長沙灣宇晴軒 5 座
- 葵涌石籬一邨石寧樓
- 沙田穗禾苑豐逸閣
- 馬鞍山新港城 R 座
- 鰂魚涌太古城春櫻閣
- 赤柱龍德苑承德閣
- 將軍澳富麗花園 2 座
- 天水圍慧景軒 1 座
- 將軍澳富寧花園 6 座
- 屯門田景路 33 號兆隆苑
- 元朗朗景臺 2 座
- 馬鞍山海栢花園 2 座
- 筲箕灣愛蝶灣 3 座
- 沙田嘉徑苑嘉善閣
- 觀塘翠屏(北)邨翠柏樓
- 柴灣小西灣邨瑞福樓
- 油塘油麗邨逸麗樓
- 觀塘康寧道41號金橋華廈
- 鰂魚涌南豐新邨 3 座
- 茶果嶺麗港城 9 座
- 牛池灣瓊山苑瓊瑛閣
- 鑽石山星河明居 E 座
- 粉嶺欣盛苑欣耀閣
- 東涌映灣園映濤軒 6 座
- 長沙灣蘇屋邨櫻桃樓
- 將軍澳都會駅 1 座
- 牛池灣彩雲二邨玉宇樓
- 灣仔柯布連道 2 號修頓花 園
- 銅鑼灣名門 5 座
- 荃灣荃景花園 9 座
- 茶果嶺麗港城 36 座
- 鰂魚涌康山花園 1 座
- 屯門悅湖山莊 5 座
- 東涌逸東一邨漁逸樓
- 馬鞍山富寶花園 5 座
- 天水圍天盛苑盛謙閣
- 屯門友愛邨愛暉樓 1 座
- 牛頭角牛頭角下邨貴華樓
- 葵涌和宜合道 50-56 號葵 涌花園
- 旺角運動場道15號京華大 廈
- 北角百福花園康福閣
- 九龍城啟朗苑啟洋閣
- 屯門怡峰園 2 座
- 何文田俊民苑文明閣
- 土瓜灣浙江街27號寶德大 廈
- 柴灣杏花邨 25 座
- 大圍金獅花園金滿閣
- 薄扶林置富花園富業苑
- 橫頭磡嘉強苑嘉匯閣
- 沙田富豪花園翡翠閣
- 粉嶺花都廣場 2 座
- 元朗朗睛邨青朗樓
- 大角咀維港灣 3 座
- 藍田滙景花園 5 座
- 青衣宏福花園 2 座
- 柴灣富景花園 6 座
- 屯門翠寧花園 2 座
- 荃灣海濱花園海雲閣
- 荃灣海濱花園海豐閣
- 筲箕灣耀東邨耀豐樓
- 將軍澳將軍澳中心 10 座
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居 7 座
- 沙田愉城苑城榮閣
- 沙田愉城苑城欣閣
- 何文田愛民邨嘉民樓
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記者：陳麗娜