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【強制檢測】68處納強檢　銅鑼灣名門、大角咀維港灣、鑽石山星河明居、將軍澳中心、都會駅上榜

社會 20:57 2022/10/27

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（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月21日至10月27日期間，曾身處74個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月28日或29日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

  • 大埔富善邨善景樓
  • 秀茂坪曉麗苑曉和閣
  • 薄扶林華富二邨華翠樓
  • 長沙灣宇晴軒 5 座
  • 葵涌石籬一邨石寧樓
  • 沙田穗禾苑豐逸閣
  • 馬鞍山新港城 R 座
  • 鰂魚涌太古城春櫻閣
  • 赤柱龍德苑承德閣
  • 將軍澳富麗花園 2 座
  • 天水圍慧景軒 1 座
  • 將軍澳富寧花園 6 座
  • 屯門田景路 33 號兆隆苑
  • 元朗朗景臺 2 座
  • 馬鞍山海栢花園 2 座
  • 筲箕灣愛蝶灣 3 座
  • 沙田嘉徑苑嘉善閣
  • 觀塘翠屏(北)邨翠柏樓
  • 柴灣小西灣邨瑞福樓
  • 油塘油麗邨逸麗樓
  • 觀塘康寧道41號金橋華廈
  • 鰂魚涌南豐新邨 3 座
  • 茶果嶺麗港城 9 座
  • 牛池灣瓊山苑瓊瑛閣
  • 鑽石山星河明居 E 座
  • 粉嶺欣盛苑欣耀閣
  • 東涌映灣園映濤軒 6 座
  • 長沙灣蘇屋邨櫻桃樓
  • 將軍澳都會駅 1 座
  • 牛池灣彩雲二邨玉宇樓
  • 灣仔柯布連道 2 號修頓花 園
  • 銅鑼灣名門 5 座
  • 荃灣荃景花園 9 座
  • 茶果嶺麗港城 36 座
  • 鰂魚涌康山花園 1 座
  • 屯門悅湖山莊 5 座
  • 東涌逸東一邨漁逸樓
  • 馬鞍山富寶花園 5 座
  • 天水圍天盛苑盛謙閣
  • 屯門友愛邨愛暉樓 1 座
  • 牛頭角牛頭角下邨貴華樓
  • 葵涌和宜合道 50-56 號葵 涌花園
  • 旺角運動場道15號京華大 廈
  • 北角百福花園康福閣
  • 九龍城啟朗苑啟洋閣
  • 屯門怡峰園 2 座
  • 何文田俊民苑文明閣
  • 土瓜灣浙江街27號寶德大 廈
  • 柴灣杏花邨 25 座
  • 大圍金獅花園金滿閣
  • 薄扶林置富花園富業苑
  • 橫頭磡嘉強苑嘉匯閣
  • 沙田富豪花園翡翠閣
  • 粉嶺花都廣場 2 座
  • 元朗朗睛邨青朗樓
  • 大角咀維港灣 3 座
  • 藍田滙景花園 5 座
  • 青衣宏福花園 2 座
  • 柴灣富景花園 6 座
  • 屯門翠寧花園 2 座
  • 荃灣海濱花園海雲閣
  • 荃灣海濱花園海豐閣
  • 筲箕灣耀東邨耀豐樓
  • 將軍澳將軍澳中心 10 座

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 天水圍嘉湖山莊樂湖居 7 座
  • 沙田愉城苑城榮閣
  • 沙田愉城苑城欣閣
  • 何文田愛民邨嘉民樓

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記者：陳麗娜

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