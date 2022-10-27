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【馬路勿嬉戲】頑童連日衝出馬路嚇怕司機 　遇交警截查揭惡作劇原因

社會 21:06 2022/10/27

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一名男童最近成為「車壇新貴」，出現於多條車CAM片，片中可見男童於多條九龍主要幹道，突發衝出馬路「擺甫士」或指揮交通，隧象橫生，影響馬路安全。警方昨日將一名疑似片中的13歲男童截停調查，得知男童行為來自模仿網上片段。

近日多條車CAM拍攝到，有疑是同一名男童在龍翔道、觀塘道、界限街等多處在行人路一旁埋伏，再突出馬路，司機急煞車後更「擺甫士」，甚至佯裝指揮交通，能態度輕佻。男童終在昨日(26日)在佐敦伊利沙伯醫院道與加士居道天橋交界，欲重施故技時被交通警員截查

警方指，留意到網上流傳多條影片，顯示有男童突然衝出繁忙的馬路上，甚至佯裝指揮交通，對其自身及其他道路使用者構成危險，人員於昨日在道路巡邏時，將一名疑似片中的13歲男童截停及作出跟進。

調查得知，該男童行為來自模仿網上片段，家長們應多留意子女的上網行為並作出適時更正，以免悲劇發生。案件交由油麻地雜項調查隊跟進，會調查之前其他地方作出類似危險動作是否同一名男童。

警方提醒市民，於馬路上嬉戲是極不負責任的行為，除了帶來自身危險外，更有可能引起嚴重的交通意外，做法損人而不利己。根據《道路交通條例》，任何使用道路的行人疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪，可被罰款2,000元；而根據《簡易程序治罪條例》，任何人無合法權限或解釋，作出任何作為，因而可直接造成或可導致公眾地方、運輸或交通受損或遭受阻礙，可被罰款2,000元或監禁3個月。

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責任編輯：蘇文軒

 

 

 

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