【說好香港】林定國反駁外界質疑香港法治倒退　計劃率團到東盟、中東和非洲外訪

▲ 律政司司長林定國。（曾耀輝攝）

律政司司長林定國預告，未來計劃率團到東盟、中東和非洲外訪，亦會安排到訪一些傳統的普通法國家，「我們去講好香港故事，是講好香港真實故事，我們不是要去搽脂抹粉，說一些不正確的事。」

面對外界質疑本港法治水平，林定國昨日接受訪問時反駁：「我很抱歉，我不太認同這個講法，我們的法治其實一直以來，在全世界而言，都享有一個很高地位。」

世界正義工程本周三公布《2022年法治指數》，林定國受訪時引用相關數字，強調本港在全球140個地區中位列22，當中「秩序和安全」和「廉潔」範疇，更分別排第6和第9位。

「去年（排）19，今年（排）22，好多人說跌了3位喎。」林定國亦提到，最新數字公布後，坊間再有人質疑本港法治倒退，但他反問︰

（排）19跟22，是否真的很大分別？我們很多排名，大學排名又好、餐廳排名都好，上上落落幾位，很多時我們都不會覺得有實質的改變。

他認為，外界對於本港法治的錯誤印象，「有些是惡意抹黑，有些是不真實的理解，這正是為何要做多些宣講工作。」

他又明言：「我不怕去任何地方，最緊要當地是否給我有公平合理的機會，讓我們解答。」

對方的道理在哪裏呢？我想先聽一下，聽完之後，我很有信心，我是很有充分的理由，可以告訴他們聽，他們絕對是無理據，去提出這些不合法的事情（制裁）。

除了加強宣傳，《施政報告》亦提出，本港要發展成國際化法律服務平台。林定國形容，期望本港法律服務，將來會成為「美食中心」，

有些很高級的餐廰、米芝蓮星星的餐廳，亦有很平民化的，食碗雲吞麵、白粥、油炸鬼都有，各適其適，有需要的人都找到能配合他們需要或資源各方面考慮的法律服務。

HKET APP健康台更多都市疾病影片： https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載： https://bit.ly/34FTtW9

記者：胡偉明