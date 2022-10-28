  • 24°C
香港時間 : 20221028日 (週五) 07:04
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【說好香港】林定國反駁外界質疑香港法治轉差　計劃率團到東盟、中東和非洲外訪

政治 07:00 2022/10/28

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

律政司司長林定國。（曾耀輝攝）

律政司司長林定國預告，未來計劃率團到東盟、中東和非洲外訪，亦會安排到訪一些傳統的普通法國家，「我們去講好香港故事，是講好香港真實故事，我們不是要去搽脂抹粉，說一些不正確的事。」

面對外界質疑本港法治水平，林定國昨日接受訪問時反駁：「我很抱歉，我不太認同這個講法，我們的法治其實一直以來，在全世界而言，都享有一個很高地位。」

世界正義工程本周三公布《2022年法治指數》，林定國受訪時引用相關數字，強調本港在全球140個地區中位列22，當中「秩序和安全」和「廉潔」範疇，更分別排第6和第9位。

「去年（排）19，今年（排）22，好多人說跌了3位喎。」林定國亦提到，最新數字公布後，坊間再有人質疑本港法治倒退，但他反問︰

（排）19跟22，是否真的很大分別？我們很多排名，大學排名又好、餐廳排名都好，上上落落幾位，很多時我們都不會覺得有實質的改變。

他認為，外界對於本港法治的錯誤印象，「有些是惡意抹黑，有些是不真實的理解，這正是為何要做多些宣講工作。」

他又明言：「我不怕去任何地方，最緊要當地是否給我有公平合理的機會，讓我們解答。」

對方的道理在哪裏呢？我想先聽一下，聽完之後，我很有信心，我是很有充分的理由，可以告訴他們聽，他們絕對是無理據，去提出這些不合法的事情（制裁）。

除了加強宣傳，《施政報告》亦提出，本港要發展成國際化法律服務平台。林定國形容，期望本港法律服務，將來會成為「美食中心」，

有些很高級的餐廰、米芝蓮星星的餐廳，亦有很平民化的，食碗雲吞麵、白粥、油炸鬼都有，各適其適，有需要的人都找到能配合他們需要或資源各方面考慮的法律服務。

HKET APP健康台更多都市疾病影片： https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載： https://bit.ly/34FTtW9

記者：胡偉明

相關文章

【免針紙案】林定國：修例符合法律原則及香港最大利益　政府敗訴彰顯本港是法治社會
今日 07:00
【免針紙案】林定國：修例符合法律原則及香港最大利益　政府敗訴彰顯本港是法治社會
【司長Online】律政司司長林定國開局逾百日開專頁講法治　強調說好香港優勢
14:47 2022/10/15
【司長Online】律政司司長林定國開局逾百日開專頁講法治　強調說好香港優勢
【公務員】公務員總工會促港府帶頭說好公務員故事　籲市民放下偏見
15:24 2022/10/18
【公務員】公務員總工會促港府帶頭說好公務員故事　籲市民放下偏見

你可能感興趣

【免針紙案】林定國：修例符合法律原則及香港最大利益　政府敗訴彰顯本港是法治社會
今日 07:00
【免針紙案】林定國：修例符合法律原則及香港最大利益　政府敗訴彰顯本港是法治社會
【司長Online】律政司司長林定國開局逾百日開專頁講法治　強調說好香港優勢
14:47 2022/10/15
【司長Online】律政司司長林定國開局逾百日開專頁講法治　強調說好香港優勢
【公務員】公務員總工會促港府帶頭說好公務員故事　籲市民放下偏見
15:24 2022/10/18
【公務員】公務員總工會促港府帶頭說好公務員故事　籲市民放下偏見
制裁 林定國 非洲 律政司 普通法 東盟 施政報告 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌
15:55 2022/10/27
【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫
20:27 2022/10/27
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫
【不老男神】52歲唐文龍近照曝光大變樣　粉絲難以置信：真是他嗎
14:21 2022/10/27
【不老男神】52歲唐文龍近照曝光大變樣　粉絲難以置信：真是他嗎