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【港區國安法】涉違國安法案黎智英獲批英大狀抗辯　律政司就決定提出上訴

社會 22:05 2022/10/27

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涉違國安法案黎智英獲批英大狀抗辯，律政司就決定提出上訴。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間公司，涉串謀勾結外國危害國家安全等罪，案件將於12月1日開審。黎早前申請英國御用大律師Tim Owen來港替其辯護，高院首席法官潘批准申請。據了解，律政司就決定提出上訴，並由資深大律師余若海代表，申請將透過書面陳詞處理，毋須開庭聆訊。

律政司發言人回覆TOPick記者查詢時表示，不會就涉及法庭程序的個別案件作出評論。

申請人黎智英（74歲），早前透過書面申請英國御用大律師Tim Owen來港處理即將於12月1日開審之案件，大律師公會及律政司均反對申請。

高院首席法官潘兆初早前頒下判詞，本案為高院首宗處理串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪的案件，認為本案涉及有關議題異常困難，將為本地法律帶來深遠發展等，基於公眾利益，批准英國御用大律師Tim Owen來港處理有關案件。

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記者：林育慧

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