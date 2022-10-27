【港區國安法】美國就黎智英判決批評香港人權　港府︰不實指控和污衊抹黑

▲ 香港政府總部。（資料圖片）

壹傳媒集團創辦人黎智英早前被裁定違反租契欺詐罪成。美國就裁決批評香港人權惡化，港府發言人反駁指美方背離事實，中聯辦發言人則狠批美方聲明是指鹿為馬、顛倒黑白。

美國國務院發言人普賴斯批評香港人權在國安法底下日趨惡化，高度自治有系統被破壞。港府發言人今日對美國政府言論強烈反對，認為案件法律程序仍在進行，美國對案件進行評論不恰當，又指美國的批評，只因結果不符他們的政治利益，直言美國「不但會徒勞無功，更顯得他們無知、懦弱、不公義、唯我獨尊和目無法紀。」又表示，「美國政府以為把謊言，重複一百次就會變成事實，只反映其用心不良、小人之心。」

另外，國務院港澳辦亦表示，「聲明將一個臭名昭著的罪犯，奉為『民主倡導者』並竭力為之辯解乞憐，已是自認與之『站在一起』、同等卑劣。」

中聯辦發言人指，美國國務院的聲明，已經淪為精神分裂式的政治表演，又稱聲明對是對中國內政和香港法治的粗暴干涉，為美式霸權主義的罪行再添一筆。

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責任記者：關景騰