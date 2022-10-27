【超市情報】惠康7-11本周優惠一網打盡 焦點：$20大阿蘇純牛奶1公升
惠康超市、7-Eleven即日起，推出本周全新購物優惠，焦點有惠康任選朱古力/糖果2件，照價再9折、大阿蘇純牛奶1公升，$20一盒。
惠康優惠：
旋風激抵優惠（優惠期: 快閃3天 28-30/10/2022）
- 任選朱古力/糖果2件，照價再9折
- 買任何產品滿$100，加$50換6碗日清腐皮烏冬
精選優惠（優惠期: 28/10-3/11/2022）
- 平商店各款2公斤日本米，$55/包
- 大阿蘇純牛奶1公升，$20/盒
至慳至抵價 （優惠期: 28/10-3/11/2022）
- 可樂/玉泉八罐裝汽水，$50/2盒
- 精選啤酒$75，半價換氈酒/伏特加酒
- 維達金裝衛生紙，$59.9/2條，送紙巾
yuu to me網購平台限定優惠（優惠期: 21/10-20/11/2022）
- 空運到港鮮活帝王蟹（約4-5斤），$1,688/隻
7-Eleven優惠：
- 喜力啤酒500 毫升大罐裝【$7／罐】，（優惠期：26/10/2022 – 01/11/2022）
- 雀巢咖啡罐裝（各款）【$21／3罐】，yuu會員買1罐可獲1個電子印花，儲滿4個電子印花，可免費獲贈1罐。即$42/7罐，平均$6罐。（優惠期：26/10/2022 –01/11/2022）
- Häagen-Dazs雪糕批（各款）【$108／5盒】，出示電子優惠券加$10多1盒，即平均每盒$19.7。（優惠期：28/10/2022 –01/11/2022）
- 雀巢脫脂乳酪飲品/低脂乳酪杯140克（各款）【$26／4件】。 （優惠期：28/10/2022 – 01/11/2022）
7-Eleven x AlipayHK 優惠：
7-Eleven及AlipayHK將於11月2日起至11月29日為顧客送上高達$65優惠券，顧客於7-Eleven用
AlipayHK App掃瞄相關宣傳單張並關注7-Eleven品牌Channel，即可獲得限時優惠。限時優惠券
包括：
掃碼關注7-Eleven品牌Channel $10優惠
- AlipayHK消費獎賞：HK$2及HK$3 7-Eleven專屬現金券
- AlipayHK周六限定消費賞：每週六掃碼關注 7-Eleven品牌頁後，即可獲得 $4
- 消費禮券
- AlipayHK 易乘碼：掃碼關注即可獲得 HK$1搭車禮券1張
「$50迎新獎賞」
- AlipayHK 全新登記用戶可於AlipayHK App領取 7-Eleven HK$50迎新禮券
AlipayHK x 7-Eleven獨家賞
- 推廣期内以AlipayHK掃描7-Eleven門店内有關7-Eleven獨家賞宣傳品上的二維碼可獲贈HK$5電子禮券1張，買滿HK$20即減$5（推廣期: 11月7日及11月11日）
於10月31日起至11月29用AlipayHK更可以優惠價換購以下產品， 於App內領取優惠券並使用AlipayHK付款即可享優惠。推廣期至11月29日。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱AlipayHK App。
- 淳茶舍茶（各款）500毫升（原價$11.5，優惠價 $6）
- 萬樂珠無糖薄荷糖（原價$15.5 ，優惠價 $9）
- 7P GOLD檸檬汽泡酒樽裝（原價$18，優惠價 $15）
- 7-SELECT肉醬意粉/星洲炒米（原價$20，優惠價$17）
- 品客薯片51-53克 （原價$11，優惠價$14/2件）
- csl 外遊 4G 儲值卡 （原價$98，優惠價$88）
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責任編輯：陳麗娜