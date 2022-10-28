【熱帶風暴】尼格下周一或逼港600公里　命名來自北韓意思是「翅膀」

▲ 天文台預測尼格有機會在星期日晚進入南海東北部，並在星期一晚距香港約600公里位置轉向。

天文台預料現時位於菲律賓以東海域的熱帶風暴尼格，會逐漸增強，在未來兩三日移向呂宋一帶，並有機會進入南海東北部，隨後的路徑存在變數，下周初香港是晴是雨？各大電腦模式預測有一定分歧，視乎尼格轉向的具體位置，最東至最西的位置可以相差近1000公里。然而根據天文台最新分析，尼格最新預測會移向較西位置，才轉向東北方向移動，有機會在星期日晚進入南海東北部，並在星期一晚距香港約600公里位置轉向。

天文台指現時各大電腦模式對尼格的「轉彎位」預測仍然有分歧，對廣東沿岸影響，要視乎與東北季候風爭持結果。天文台預料受東北季候風補充影響，下週初廣東沿岸北風增強，離岸及高地風勢頗大。

各大電腦模式對於尼格隨後的路徑仍存在分歧，下週初本地的天氣變化將視乎尼格隨後的路徑如何：

1. 若按照現時主流預測路徑，本港天氣主要為天晴乾燥。

例子：韓國模式預測尼格的位置較東，廣東沿岸主要受東北季候風的影響，天色較為良好，天氣乾燥；

2. 若尼格轉向的位置更西，本港可能會有驟雨，天氣顯著轉涼。

例子：歐洲模式預測尼格的位置較西，廣東沿岸會有驟雨，天氣顯著轉涼。

天文台會繼續密切監察尼格的發展及動向。不論尼格的未來路徑如何，預料受一股東北季候風補充影響，下週初廣東沿岸北風增強，離岸及高地風勢頗大。市民如果計劃進行戶外工作或水上活動請留意大風所帶來的影響。

另外，澳門氣象學會分享「尼格」命名來源，名字由北韓提供，翅膀的意思，代表飛翔、動感和自由。

學會指從「尼格」的過去幾天的預測動態，「一時北上，一時西進南海，一時甚至好像26日晚各國氣象模式的“仙女散花”，真是能夠充分體現“自由”，所以大家勿跟車太貼，留意天氣消息！ 」

▲ 26日晚各國氣象預報尼格路線結果像“仙女散花”。

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責任編輯 李志強