【下流上車族】Emma婆婆不願斷捨離有原因　鮑姐憑舊物回憶與兒子相處點滴

由林敏驄、江美儀、鮑起靜、郭柏妍、羅毓儀等主演的TVB台慶劇《下流上車族》，因為劇情貼地，令不少觀眾有共鳴而獲讚。

昨晚（10月27日）播出的《下流上車族》，劇情講Emma婆婆（鮑起靜飾）不願車師奶（江美儀飾）替她把部份家中物件全都棄置，原來背後有重要原因。

Emma婆婆的舉動不禁令人想起家中長輩、住在附近的老人家總愛把舊物珍而重之。

不情願斷捨離？

當兒子家寶（林景程飾）搬至日本與太太、兒子生活後，Emma婆婆成為獨居老人，車師奶幫忙陪伴她。

昨晚的劇情講到Emma婆婆請車師奶為自己的家中清理物件，當Emma婆婆看到車師奶推著一大車物件時，便問：「你是不是把我的東西都扔掉？」車師奶解釋自己只是棄置家寶的東西。

Emma婆婆就激動地說：「我叫你扔掉我兒子的東西，不是叫你扔掉我的東西。」她一手拿起自己與兒子的合照，說：「呢張相有我。」

車師奶以為她再不想看到兒子，Emma婆婆回應：「張相好有紀念價值，當時阿寶搵得好少，但佢個個月都畀半份糧畀我。」

Emma續說：「仲有呢張被，嗰陣時佢搵錢少，張被用到殘都唔捨得扔掉」。她指該被子是由自己親自為兒子挑選，並說：「被芯係肉絲米（林穎彤飾）換過，嗰陣時佢嫌佢薄，要留返張被套」。即是Emma婆婆就只要保留與兒子有關的東西，或許也是對兒子的掛念吧？

車師奶忍不住問：「我想先搞清楚，究竟哪些是你的東西？哪些是你兒子的東西？哪些是你肉絲米的東西？究竟哪些要？哪些不要呢？」

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愛投訴有原因

在早前劇情中也有講出老人家愛投訴的「習性」，由於兒子不在身邊就連愛犬次郎亦還未尋回，面對着自己一個身在家中，Emma婆婆感到非常寂寞，故不時走到孝哥（鄧智堅飾）一家門口錄低其家中吵鬧聲，再在自己家中慢慢收聽，感覺猶如有人在身邊一樣，已令網民看得感心酸。

隨後，因車師奶的幫助下，帶孝哥一家到Emma婆婆一同吃飯，雖然他們一家非常吵鬧，不過車師奶表示：「其實Emma咪就係想聽到一家人食飯嘅聲」，道出獨居長者心聲。

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