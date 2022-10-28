  • 26°C
香港時間 : 20221028日 (週五) 10:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中大新校徽】中大校長段崇智傳確診新冠視像出席校董會　鄧家彪促交代新校徽所涉開支

社會 09:51 2022/10/28

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

中大校長段崇智傳確診新冠視像出席校董會，鄧家彪促交代新校徽所涉開支。（資料圖片）

香港中文大學近日推出新校徽引起爭議不絕，校方稱去年底已諮詢2,200名持份者，但連日被多名中大校董質疑事前無諮詢。有傳媒報道指，日前校長段崇智以視像出席校董會，是因其確診新冠病毒；報道又指，有議員校董在校董會上表示不滿，甚至未等校方回答問題便中途離開。

議員校董之一鄧家彪在社交平台回應表示，作為新任校董，初次參與校董會是全程投入，其他討論項目也基於對公共機構管治質素的關注而表達意見，相信其他校董也會認同他對校董會和校務的投入。

他又表示，提早約10分鐘離開會議，是讓傳媒朋友早點掌握情況，指「畢竟他們已站立超過4小時，非常敬業樂業」。

就校徽爭議，鄧家彪續指大部份校董都是同意或爭取恢復使用舊校徽，校董之間理應「無乜火花」。差距的是，對校方的問責力度而已。他又指出，到今日校方仍未回答校董，新校徽所涉及的實質開支。

鄧家彪強調，香港中文大學既是收巨額資助的公共機構，也是國際知名學府，與中大相關的持份者非常多，而段崇智是收巨額薪酬的機構最高行政負責人，質疑他確診新冠沒有正式而清楚的對外公佈，指公眾人物和公職人員確診新冠並盡快公布是大眾期望和根本規範。他祝願段崇智早日康復並作出解釋。

【TOPick診症室】前列腺肥大影響小便功能 「水蒸氣」治療減副作用

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【職業安全】《處理吊船工作》操守守則明起刊憲　向業界提供吊船工作實務指引
21:09 2022/10/27
【職業安全】《處理吊船工作》操守守則明起刊憲　向業界提供吊船工作實務指引
【港區國安法】涉違國安法案黎智英獲批英大狀抗辯　律政司就決定提出上訴
22:05 2022/10/27
【港區國安法】涉違國安法案黎智英獲批英大狀抗辯　律政司就決定提出上訴
【港區國安法】美國就黎智英判決批評香港人權　港府︰不實指控和污衊抹黑
22:33 2022/10/27
【港區國安法】美國就黎智英判決批評香港人權　港府︰不實指控和污衊抹黑
【熱帶風暴】尼格下周一或逼港600公里　命名來自北韓意思是「翅膀」
今日 00:14
【熱帶風暴】尼格下周一或逼港600公里　命名來自北韓意思是「翅膀」

你可能感興趣

【職業安全】《處理吊船工作》操守守則明起刊憲　向業界提供吊船工作實務指引
21:09 2022/10/27
【職業安全】《處理吊船工作》操守守則明起刊憲　向業界提供吊船工作實務指引
【港區國安法】涉違國安法案黎智英獲批英大狀抗辯　律政司就決定提出上訴
22:05 2022/10/27
【港區國安法】涉違國安法案黎智英獲批英大狀抗辯　律政司就決定提出上訴
【港區國安法】美國就黎智英判決批評香港人權　港府︰不實指控和污衊抹黑
22:33 2022/10/27
【港區國安法】美國就黎智英判決批評香港人權　港府︰不實指控和污衊抹黑
大學 段崇智 香港 香港中文大學 鄧家彪 行政

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌
15:55 2022/10/27
【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫
20:27 2022/10/27
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫
【不老男神】52歲唐文龍近照曝光大變樣　粉絲難以置信：真是他嗎
14:21 2022/10/27
【不老男神】52歲唐文龍近照曝光大變樣　粉絲難以置信：真是他嗎