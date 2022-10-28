【中大新校徽】中大校長段崇智傳確診新冠視像出席校董會　鄧家彪促交代新校徽所涉開支

▲ 中大校長段崇智傳確診新冠視像出席校董會，鄧家彪促交代新校徽所涉開支。（資料圖片）

香港中文大學近日推出新校徽引起爭議不絕，校方稱去年底已諮詢2,200名持份者，但連日被多名中大校董質疑事前無諮詢。有傳媒報道指，日前校長段崇智以視像出席校董會，是因其確診新冠病毒；報道又指，有議員校董在校董會上表示不滿，甚至未等校方回答問題便中途離開。

議員校董之一鄧家彪在社交平台回應表示，作為新任校董，初次參與校董會是全程投入，其他討論項目也基於對公共機構管治質素的關注而表達意見，相信其他校董也會認同他對校董會和校務的投入。

他又表示，提早約10分鐘離開會議，是讓傳媒朋友早點掌握情況，指「畢竟他們已站立超過4小時，非常敬業樂業」。

就校徽爭議，鄧家彪續指大部份校董都是同意或爭取恢復使用舊校徽，校董之間理應「無乜火花」。差距的是，對校方的問責力度而已。他又指出，到今日校方仍未回答校董，新校徽所涉及的實質開支。

鄧家彪強調，香港中文大學既是收巨額資助的公共機構，也是國際知名學府，與中大相關的持份者非常多，而段崇智是收巨額薪酬的機構最高行政負責人，質疑他確診新冠沒有正式而清楚的對外公佈，指公眾人物和公職人員確診新冠並盡快公布是大眾期望和根本規範。他祝願段崇智早日康復並作出解釋。

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記者：黃穎津