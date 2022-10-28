【行山飲食】行山前要吃甚麼早餐　營養師教行山飲食補水攻略【內附詳情】

▲ 營養師盧綺欣表示，行山活動中，每15分鐘路程最少補充100毫升水。（iStock圖片）

減肥戰友Ivy表示，最近秋高氣爽，打算星期六相約友人去行山。她問，行山體力運動量大，當天是否該吃多點？

「那要視乎你打算行的路徑如何，還有會行多久。」我跟她說。

「我們打算沿著河背水塘走，沿途有像日本嵐山的大片竹林，也有清澈如鏡的水塘，大約要行一至兩小時。不如你幫我計算，那天我可以吃餐蛋麵作早餐嗎？」她問。

行山前要吃甚麼早餐

「你這個行山活動，該是慢遊休閒欣賞美景，消耗量該不太多，即使你完成整段路程，也未必能消耗一碗餐蛋麵啊！出發前，不如你選些低脂肪、較易消化兼含碳水化合物的早餐，例如鮮牛肉米配果醬多士、雞扒/牛扒通粉、鮮牛肉或芝士蛋三文治、鮮奶蛋花麥皮等，這樣已能為身體提供足夠能量應付一至兩小時的路程了。」我建議。

「原來如此！看來我低估了餐蛋麵的威力了。」

我提醒她：「另外也要留意！水份補充也很重要，脫水會引致中暑甚至昏厥、甚或增加心臟負荷。」

「朋友說，下次的行山活動將會升級。」Ivy說。

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三小時路程要備1.8公升水

「每15分鐘路程最少補充100毫升水，換言之，三小時的路程便要最少準備1.8公升水。」我頓了頓再補充︰「日後在你行其他較長路段，即多於兩小時的山路，也要留意食物的補給，當你行了約一小時左右，有機會開始感覺輕微疲倦乏力，因為身體內的醣原差不多耗盡，屆時可約每20分鐘補充100毫升至240毫升含6%至8%糖份和電解質的飲料，幫助提升體力和水份。市面上售賣的日本天然蔬果汁也很適合補充糖份。長途行山，也可預先帶些低脂高碳水化合物的食物，例如飯團、饅頭、果醬三文治、穀物棒、水果或水果乾，去補充體力。」

調皮的Ivy說︰「知道了，那下次我行路途長的山路，可以幫我計算能否吃餐蛋麵嗎？」

撰文：黃雅婷（尚營坊註冊營養師）