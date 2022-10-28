【肉赤賬單】 12歲仔疑不滿夜晚被禁用WhatsApp　發萬字無聊SMS港媽肉赤埋單$4000

▲ 港媽肉赤收$4000賬單。

有家長會限制子女使用通訊軟件時間，以免孩子玩手機玩過頭。然而，有港媽近日在網上討論區發文指，其12歲仔在晚上被禁用WhatsApp之後，竟使用SMS發過萬字無聊短訊給同學，由於SMS需要收費，結果她近日收到近4000元賬單，求救網民有沒有辦法豁免收費。

港媽在網上討論區「親子王國」發文指，12歲兒子在晚上9時半後，不能再使用WhatsApp，估計是港媽在兒子手機安裝了家長監護系統，限制小朋友使用通訊軟件的時間。而兒子不知是想報復媽媽，還是貪玩作弄同學，竟於晚上用SMS發了過萬字的無聊短訊給同學，內容是類似「你好你好你好......」

結果帳單一出，竟高達3900元，令港媽十分驚嚇，不知道能否豁免收費。與WhatsApp等以網路數據發出的訊息不同，SMS是逐個訊息計算，而且有限字數，以「3香港」為例，每則短訊的字數上限為70個中文字或160個英文字母/數字，包括空位及標點符號。當訊息內容包含中文字，則以中文短訊的70個字數上限計算。

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SMS短訊需收費

若短訊超出上述字數上限，該則短訊將會被計算為多於1個的短訊，須繳付額外的短訊費用。港媽兒子的過萬字的訊息，會被斬開成百多個短訊，港媽亦補充指，兒子發送給使用不同電訊公司的同學，每個訊息收6毫，一萬字約需8、90元左右，估計事主兒子把訊息再發送給不同的同學，因此最終埋單近4000元。

帖文引來不少網民回應，有人建議港媽致電通訊公司講價，惟港媽指自己已致電查問能否豁免收費，但對方回覆只能9折，因此決定下年到期轉往其往其他電訊公司。有人則指可以寫封長信給CEO投訴，她試過最後豁免了$9000漫遊費。

有人建議，付費後為兒子轉成電話儲值卡，這樣就不會無上限地收費。另有人直言，問題不在電訊公司身上，而應先著手了解小朋友的行為。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳