【樂壇前輩】72歲譚詠麟揚言40年前已上岸　評現代歌手：無緣無故就飆高音

現年已經72歲的「譚校長」譚詠麟是「樂壇長青樹」，由1980至90年代紅遍華人樂壇，至今仍然活躍於幕前。近日他接受鳳凰衛視的《名人面對面》訪問，談及他在樂壇50年的打拼中，試過連續14年只放過3次假，一個暑假就拍了7部電影，曾經的生日願望只是每天能睡1個小時。

自言16歲已經開始組樂隊玩音樂的譚詠麟，指自已在40年前就已經上岸，繼續獻唱是為了跟歌迷互動。提到近年代的歌手，譚校長有感昔日的巨星歌手聲音更有辨識度，又認為現在的唱歌比賽為了讓觀眾認得，參賽者只能「無緣無故飆高音」：「唱歌是用來感動人的。」

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1973年以溫拿樂隊成員身份出道的譚詠麟，在樂壇打滾50年，近日他接受內地節目《名人面對面》訪問。

當中，他自爆試過最忙的時候，14年來只放過3次假：「最長那一次是8天，8天、6天、3天，14年裡只有三趟，完全甚麼工作都沒有。可能因為我有2個姐姐3個妹妹，我是家裡唯一的男孩，對我爸媽很崇拜，我爸是國家足球員，又是抗戰英雄，我出生時候家庭環境不是很好，所以我們對機會看得很重要。」

▲ （影片截圖）

譚校長自2020年1月17日唱完最後一場演唱會就未有再舉行演唱會，他表示疫前每年至少開20、30場。

所以覺得自己近年變得懶惰：「我一天睡超過5、6個小時就覺得怎麼那麼糟糕，睡那麼多。這個世界沒有免費午餐，所以準備功夫要很足。以前每年都在紅磡開演唱會的時候，開唱前8個月就開始跑步，每天一定要跑一個多小時，風雨不改，颱風來了還是跑。」

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壓縮生活

入行多年譚校長表示已經適應了藝人的忙碌生活：「做藝人一定疲憊，因為跟普通人生活方式不一樣，赤裸裸但值得。在娛樂圈1年等於別人活了3年，我們是壓縮的生活狀態。有年暑假就拍了7部電影，那時我的生日願望是每天給我睡1個小時，我最希望打颱風，那就可以休假。」

他又自認早於40年前就上岸：「其實我要求不多，生活跟平常人一樣，就是吃小店、茶餐廳，拿著球鞋就往街上跑、踢球，所以可以說，我40年前就上岸了。唱歌是我享受，我跟歌迷們的一種互動。」

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評時下歌手

貴為「樂壇前輩」，主持人問他對近年流行音樂的看法，譚校長認為當年香港是整個華人社會音樂的發源地，在他輝煌的年代有許多巨星歌手，例如徐小鳳、葉蒨文、甄妮、梅艷芳、張國榮。

他指，以上歌手的聲音都很有辨識度和壓台感：「那時候在樂壇出現的，加起來才幾十位那，現在1個月都不止幾十位出來。社會節奏比較快，尤其是現在很多歌唱比賽，歌手要在很短時間有介紹自己的能力，所以無緣無故就飆高音。唱歌是用來感動人的，一首讓你很深刻的歌，是入你心、上你腦。」

活了這麼多年的譚校長，被問到讓他害怕的事情，坦言最怕失去朋友：「怕失去我們那個年代擁有的感覺，現在時代不一樣了，轉變得很快。其實我是個傳統的人，喜歡傳統的東西。很多人說同行如敵國，但我覺得我們是大家庭，應該一起享受在一塊的氣氛。」

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