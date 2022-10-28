【美國研究】醫生每周工作超過90小時 患抑鬱機會率較每周工作40小時高3倍

▲ 長時間工作是導致醫生抑鬱的主要原因。

醫生每日也為病人診症治病，但面對高壓的工作環境，有時也會能醫不自醫而出現身心困擾。美國一項針對實習醫生的研究便發現，每周高壓工作時間愈長，則罹患抑鬱症的風險也愈高，例如每周工作超過90小時的實習醫生，出現抑鬱的機會是每周工作40至45小時的3倍。

該項由美國密西根大學進行、長達11年的研究，涵蓋逾1.7萬名首年駐院醫生的數據，包括睡眠、工作時數及抑鬱症狀等。在進入實習期之時，只有約5%人有中至重抑鬱，而首年實習期間、即研究數據搜集的時間之內，約一半人經歷過重大生活事件，如結婚、生育或親人過世，亦有約三分一人指在一年內曾出現至少一次醫療事故。

結果顯示，長時間工作是導致抑鬱的主要原因，其中每星期工作40至45小時的實習醫生，抑鬱症狀平均增加1.8分，而每周工作超過90小時的人，症狀則平均增加高達5.2分。更重要的是，與工作時數較少的實習醫生相比，長時間工作的同儕，出現嚴重至需要治療的抑鬱症比率明顯更高。研究已刊載於《新英格蘭醫學期刊》。

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研究人員認為，有需要進一步縮減實習及駐院醫生的每周工作時間，以減少他們承受的壓力，並且有更多時間休息和恢復體力，才可以更有效地應對工作壓力或挫折，維持身心在較佳的狀態而不被打倒。

美國的醫學組織多年來也關注及嘗試解決醫護人員的抑鬱問題，即使當地規定駐院醫生的每周工作不能超過80小時，但因為以四星期平均計及輪班制度等影響，部分駐院醫生每星期的工時會出現超標。

事實上，美國曾有研究指醫生是自殺率最高的行業，每10萬人便多達28至40人自殺，是整體人口的兩倍至三倍多。分析顯示，不少自毀的醫生都患有抑鬱症或其他精神疾病。

至於在香港，縱使醫生是高收入的一群，但香港公共醫療醫生協會曾進行調查，發現近3成醫生出現「極度勞累」（burnout）的情況，尤其是較年輕及須輪班工作的醫生，而逾半受訪醫生也對工作感到不滿或極之不滿，工作壓力則主要源自大量工作及不被重視，也成為公立醫院醫生離職率屢創新高的原因。

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作者：張意宇