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【男團表演】傑尼斯男團Travis Japan將於12月來港　參加UNIK ASIA Festival

社會 10:27 2022/10/28

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傑尼斯男團Travis Japan將於12月來港。（Facebook 喜愛日本 Like Japan）

傑尼斯男團Travis Japan宣布，12月10日將來到香港的音樂時裝活動UNIK ASIA Festival演出。

今年3月宣佈暫停日本的演藝事業，毅然前住美國留學的傑尼斯事務斯旗下團體Travis Japan，在全球知名節目America’s Got Talent演唱招牌歌曲《My Dreamy Hollywood》，因舞蹈整齊、表演出色，多次受到評審觀眾們的讚賞。他們更在早前（9月29日）於美國與環球音樂旗下的子公司Capital Record簽約，宣佈10月28日正式出道，出道單曲《JUST DANCE！》亦會在當日於全球線上同步發行。

𝗨𝗡𝗜𝗞 𝗔𝗦𝗜𝗔 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 𝟮𝟬𝟮𝟮

活動日期：12月10日與11日

地點：香港中環海濱空間

詳情：https://www.unikasiafestival.com/

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記者：黃穎津

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