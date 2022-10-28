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【致肥陷阱】米線錯選配料易增磅　營養師：麻辣米線加凍奶茶解辣極致肥

保健美顏 15:04 2022/10/28

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麻辣米線加凍奶茶解辣極致肥的陷阱。

有天完成工作後，我與同事們到小店吃米線，聽到以下對話。

怕熱的女顧客對朋友說︰「終於過了最熱的時候，可以常吃我最愛的米線，米線很清淡，是減肥恩物！」再對侍應說︰「麻煩你要一碗墨丸雞肉米線，麻辣湯底，中辣，要杯凍奶茶解辣。」

我跟同事們四目交投，大家該心裏想︰「減肥期間不宜用奶茶解辣，一杯已有2茶匙油和7茶匙糖，以一位中等身材女性每日攝取1500卡路里計算，世衛建議糖份攝取上限不多於每日熱量攝取的一成，相等於7.5粒方糖，即一杯凍奶茶已接近每日糖份攝取上限了。」

凍奶茶糖份極高

她的友人也落柯打︰「我要粟米豬肉餃米線，加涼拌陳醋雲耳和尖椒皮蛋，這兩款小食較健康，可以吃多些補充纖維！」

我真想提一提她︰「涼拌陳醋雲耳雖然高纖維，是能促進排便的開胃前菜，但同樣拌以大量麻辣油，在減肥期間，宜加選韭菜或金菇等配菜較佳。」

她們邊吃麵邊喝湯，說着︰「吃辣可以提升新陳代謝，也能暖身，令身體血氣暢通，有助減肥。」

涼拌陳醋雲耳雖然高纖維，是能促進排便的開胃前菜，但同樣拌以大量麻辣油，減肥期間不宜吃。（本報資料圖片）

喝麻辣湯令身體吸收額外脂肪

我的職業病又發作，暗忖︰「麻辣湯底是用辣椒油和花椒油製成，喝麻辣湯，卻令身體吸收額外脂肪，並會直接儲存成脂肪，每克計的熱量，相比碳水化合物和蛋白質也是最高的。至於辣椒素的確能提升代謝，但提升的幅度卻很少，為了提升新陳代謝而多吃高脂肪的麻辣米線，恐怕只會得不償失。另外，墨丸和水餃也是很多人誤以為低脂健康的食物，其實製作過程中為了讓其更美味，會加入大量肥豬肉。」

侍應奉上我們柯打的米線，同事說︰「好了，我們的米線到了！在微涼天氣下吃碗熱辣辣的米線真是很幸福！」

撰文：黃雅婷（尚營坊註冊營養師）

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