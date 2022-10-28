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【遊日飲食貼士】減肥也可吃日式串燒　跟營養師黃凱詩吃串燒次序不增磅

保健美顏 16:23 2022/10/28

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營養師黃凱詩表示，減肥也可以吃日式串燒，但進食必須有次序，不能亂來。

下半年，生日飯局接二連三，Bonnie說︰「冬天做人的成功率該較高，我有八成朋友都是九至十二月生日的。」
我笑說︰「同意，至少我跟你也是。不過，你突然這樣說，是有點煩惱嗎？」

她的確心情不佳，說︰「前幾天，溫度驟降，趕急之下，在衣櫃隨手找了件外套，可是，穿上之下，手臂和腰間都繃緊的，看來，我真的胖了。」

我嘗試幫她找藉口︰「可能是衣物洗後縮水吧！你平日是這樣安慰我的。」她知道我在挖苦她，說︰「問題是那件外衣我從沒洗過。」「噢！那麼，你的第N次減磅計劃真的刻不容緩。」我苦口婆心地說。

串燒也要依進食次序

她問︰「下星期又有另一場飯局，有沒有好介紹？」我提議︰「日本串燒如何？」她問︰「減肥都可以吃串燒？」我解釋︰「進食是有次序的，不能亂來。」

「怎麼不早跟我說呢？」她急切地問道。

我詳細解釋︰「要選有串燒的居酒屋，在減磅的日子，我會先要杯凍烏龍茶，接著，會來一客凍番茄或枝豆，這些食物不用烹煮，通常也會先來，作用是先填飽肚子。」

燒粟米是串燒好選擇之一。（iStock圖片）

牛舌高脂暫不宜選

她說︰「想起串燒，牛舌的影子便跑出來。」

我續建議︰「牛舌脂肪高，暫時不宜選。肉類的話，牛柳粒、雞腎、日本蠔、鵪鶉蛋、大蝦等，都在較健康的名單之列。當然，五穀類食物不能少，燒粟米、番薯、飯糰是必選名單。還有，蔬菜中的青椒仔、秋葵和冬菇，相信這樣的一餐已很滿足。這個飲食次序，即使旅遊日本吃串燒，也是合用的。」

她自言自語地說道︰「要滿足，相信仍欠杯抺茶雪糕作結。」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）

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