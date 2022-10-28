【遊日飲食貼士】營養師0+3外遊不升磅秘笈　教你揀飲擇食keep住體重享美食

▲ 營養師盧綺欣教大家一套「0+3」外遊不升磅秘笈，只要大家謹記，便可享受美食同時又可維持體重。

近日與客人會面時的話題，都離不開香港放寬入境檢疫0+3，大家都急不及待預訂行程外遊。

減肥戰友Winnie是個不折不扣的日本迷，今天她回來覆磅時，第一句便問︰「你買機票了嗎？我昨晚搶到了回鄉的機票，下星期出發！我已安排好行程和準備預訂的餐廳，有拉麵、鰻魚飯、壽喜燒、鐵板燒……」原本興奮的Winnie突然臉色一沉，「但好不容易才減了20磅體脂，去完一趟日本遊會不會反彈十磅？還是乖乖吃壽司好了。」她一臉委屈地說。

我安慰Winnie說︰「3年沒外遊了，當然要吃得盡興，難得回鄉豈能只吃壽司刺身？想要邊吃邊keep fit其實不難，根據以往經驗，戰友們到外遊回來也不一定會升磅。」其實，我也有一套「0+3」外遊不升磅秘笈，只要大家謹記，便可享受美食同時又可維持體重。

「0+3」外遊不升磅秘笈

0.旅遊當然要盡興，開開心心玩幾天，零憂慮、零煩惱，身心健康。

1.安排豐富大餐的同時，也加插較清淡菜式。例如，午餐計劃了吃拉麵，晚餐就考慮吃磯燒海鮮；如中午到了豐洲市場吃壽司，晚餐就可以豐富點吃懷石料理。

2.不少遊日港人都愛到便利店買零食回酒店當宵夜，但其實這是致肥陷阱。反而，日本當地盛產水果，不妨多考慮買水果當小吃，卡路里大減之餘，又能攝取纖維，預防外遊時的便秘問題。

▲ 不少遊日港人都愛到便利店買零食回酒店當宵夜，但其實這是致肥陷阱。（iStock圖片）

3.提升運動量，亦可幫助身體燃燒攝取多餘的卡路里。外遊時，不妨多選擇以步行取代乘坐交通工具前往附近的景點。當然，到日本旅行少不免的行程——行街購物，亦是不錯的提升運動量方法。如當天行程比較輕鬆，亦可考慮到酒店健身房運動。

我再提醒Winnie︰「其實，體重並不會因為一餐或一個旅行而反彈，反而是不健康的生活或飲食習慣才會增磅。即使外遊回來後發現體重上升，之後再跟進均衡低脂飲食配合運動，把磅數減回來便可！」

▲ 日本當地盛產水果，不妨多考慮買水果當小吃，卡路里大減之餘，又能攝取纖維，預防外遊時的便秘問題。（iStock圖片）

聽罷，Winnie立即回復原來興奮的心情︰「好！我會放心盡情的吃，回來後你幫我再減便可！為表謝意，我會買日本手信給你呢！」

撰文：盧綺欣（尚營坊註冊營養師）