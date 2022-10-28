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【復常之路】政府謹慎考慮0+0　梁柏賢：希望政府盡快有復常的路線圖

社會 10:41 2022/10/28

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（資料圖片）

政府宣布11月3日起進一步放寬防疫措施，包括政府轄下的燒烤場地重開、解除餐飲及酒吧等表列處所的營業時間限制等；但就入境檢疫會否放寬至「0+0」，當局重申要謹慎考慮。醫管局前行政總裁梁柏賢指，現時限聚令及部分防疫措施已陸續鬆綁，但市民仍然覺得步伐太慢，期望盡快就取消安心出行、疫苗通行證和口罩令，盡快有復常的路線圖，才會符合市的民期望。

醫管局前行政總裁梁柏賢今日（28日）在社文平台指，政府在過去數星期成功將「0+0」降溫，但隨著下月有大型國際活動在港舉行，在寬鬆版「0+3」下，部份防疫要求將會「豁免」。但他續指，過多「豁免」會給市民不公平和特權的感覺，認為試行之後應盡快普及；而現時限聚令及部分防疫措施陸續鬆綁，但市民仍覺得步伐太慢。

他續指，如先前預料，踏入秋冬，個案數字會有所上升，但重症和死亡人數維持平穩，希望政府平衡防疫和民生，盡快就取消安心出行、疫苗通行證和口罩令，盡快有復常的路線圖，才會符合市的民期望。

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責任編輯：江麗盈

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