【萬聖節】警方將於蘭桂坊實施人群及交通管理措施　籲勿攜仿製槍械道具誤墮法網

▲ 警方表示，將於萬聖節期間，在蘭桂坊一帶實施人群及交通管理措施。（香港警察 Hong Kong Police）

警方表示，將於萬聖節期間，在蘭桂坊一帶實施人群及交通管理措施。

於10月28日至11月1日期間，警方將會於中環蘭桂坊一帶分階段實施人群管理及特別交通安排。警方可能會在不予任何警告的情況下，票控或拖走違例停泊的車輛，以及在有需要時封閉部份道路和實施單向人潮管制等。駕駛人士和到蘭桂坊一帶消遣的市民，應遵從在場警務人員指示。

此外，警方呼籲市民繼續同心抗疫，顧己及人，避免前往人多聚集的地方，並保持適當社交距離。如有人刻意違反相關防疫規例，或拒絕聽從執法人員的指示，有可能被即時票控。

另外，警方明白部分市民會於節日期間作萬聖節打扮。為免市民誤墮法網，警方提醒市民切勿攜帶任何仿製槍械作模仿用的道具，以及切勿攜帶任何利器、攻擊性武器或違法物品，以免觸犯相關法例。

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記者：黃穎津