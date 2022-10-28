【萬聖節】警方將於蘭桂坊實施人群及交通管理措施　籲勿攜仿製槍械道具誤墮法網【附封路詳情】

▲ 警方表示，將於萬聖節期間，在蘭桂坊一帶實施人群及交通管理措施。（香港警察 Hong Kong Police）

警方將於10月30日至11月1日在中區蘭桂坊實施特別交通安排，方便市民慶祝萬聖節。警方提醒市民必須遵守限制群組聚集及佩戴口罩的相關法例，以防止新冠疫情傳播。

下列道路將於10月30日下午2時至11月1日上午5時封閉：

介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街

蘭桂坊

榮華里

和安里

介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街

安蘭街

視乎人潮情況，下列道路或會封閉：

介乎德己立街與閣麟街的士丹利街

介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街

介乎皇后大道中與威靈頓街的德己立街

介乎德己立街與閣麟街的威靈頓街

介乎威靈頓街與士丹利街的閣麟街

擺花街

介乎畢打街與砵典乍街的皇后大道中

在交通改道措施完成後，警方將指示人群沿皇后大道中、德己立街、士丹利街、閣麟街及威靈頓街排隊等候。整條德己立街將會封閉。

下列道路的所有路旁停車位將於10月30日下午1時至10月31日上午5時及10月31日下午1時至11月1日上午5時暫停使用：

士丹利街近德己立街

安蘭街

介乎亞畢諾道與德己立街的雲咸街

此外，警方呼籲市民繼續同心抗疫，顧己及人，避免前往人多聚集的地方，並保持適當社交距離。如有人刻意違反相關防疫規例，或拒絕聽從執法人員的指示，有可能被即時票控。

另外，警方明白部分市民會於節日期間作萬聖節打扮。為免市民誤墮法網，警方提醒市民切勿攜帶任何仿製槍械作模仿用的道具，以及切勿攜帶任何利器、攻擊性武器或違法物品，以免觸犯相關法例。

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記者：黃穎津