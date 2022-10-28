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【人生終局】30歲港女患肺癌獨自求醫 哭問莫樹錦：「我可以結婚生仔嗎？」

健康 11:24 2022/10/28

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終局固然生悲，但終局前不論長短，也定要爭取每刻快樂。

單看「三十」這數字，已知大事不妙，深深吸口大氣後，才跟護士說：「讓她進來吧！」

肺癌一般病發是五十歲打後，不吸煙的女性，在五十歲前發病率比男性較高，主要跟基因突變有關，尤其是EGFR基因突變。

Cathy十分鎮定，相信早已消化壞消息並預備一戰，令醫生不安的，是她獨個兒來見醫生，很大可能是不想家人知悉病情而擔心，這現象常見，尤其是已成長兒女，總把父母蒙在鼓裏。

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跟Cathy的對話很理性，她也做好功課，明白病情並同意治療方案，惟到尾聲時，她忍不住問：「醫生，我可以問跟癌症無關的問題嗎？」癌症影響人生，哪有無關的問題，醫生樂意答道：「你隨便問吧！」

「我可以結婚生仔嗎？」語音未落，雙眼已如泉湧，哭成淚人，醫生忙着送上紙巾，同時心裏忙着盤算怎樣回答，只是心酸的腦袋不大靈光，急忙中說道：「結婚一定可以！」因這是定律，雙方願意便可，跟病情無關。惟生兒育女卻是難題，任何抗癌治療均有可能影響胎兒，故此只能來個拖字訣：「現正開始接受治療期間是不行的，但將來也有可能，我們走着瞧吧！」

人生開始便遇上人生終局，十分不公平！三十剛出頭，必定對未來抱着憧憬和希望，然而幾聲咳嗽，照一張肺片後，未來一切突告幻滅，定需很大勇氣才能調整。

終局固然生悲，但終局前不論長短，也定要爭取每刻快樂。

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撰文 : 莫樹錦

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