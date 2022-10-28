【可口可樂】聯乘《BLEACH》推全新口味 K11 Art Mall期間限定店多個打卡位

踏入秋冬，可口可樂聯乘日本人氣動漫《BLEACH》（另譯《漂靈》）全新電視動畫系列《BLEACH死神千年血戰篇》，推出以動漫熱血精神作靈感的全新限定口味「可口可樂Soul Blast」飲品，並於2022年10月25日至11月7日期間，熱血登陸尖沙咀K11 Art Mall地下中庭 ，舉行「可口可樂Soul Blast」x《BLEACH死神千年血戰篇》期間限定體驗，喚醒一眾粉絲熱血之魂。

全新限定口味「可口可樂Soul Blast」產品，靈感來自熱血冒險的動漫精神，以慶祝《BLEACH》全新電視動畫系列《BLEACH死神千年血戰篇》相隔十年再度登場。產品包裝印有主角黑崎一護，酷炫亮眼與大家見面。「可口可樂Soul Blast」以經典「可口可樂」味道為基調，無糖、無卡路里，搭配誘人的水果和甜品風味，衝擊味蕾，引發無限可能。輕鬆開罐，即享一趟《BLEACH死神千年血戰篇》體驗之旅，感受熱血冒險精神在舌尖覺醒。

「可口可樂Soul Blast」由即日起以330毫升高罐裝及4罐裝限量登陸香港太古可口可樂 e-Shop、各大便利店及超級市場，帶來全新熱血冒險體驗。

最新影片推介：

「可口可樂」特意在 K11 Art Mall 地下中庭舉行「可口可樂Soul Blast」x 《BLEACH死神千年血戰篇》期間限定體驗，帶領粉絲投入動漫魂境之中。現場以深紫色為主調，並特設五大熱血體驗，猶如踏入動漫世界般，覺醒大家心中的力量，釋放無限可能。

熱血體驗一—率先影：十大熱血打卡位

場內滿佈多個特色打卡位，包括高兩米的巨型《BLEACH死神千年血戰篇》動畫海報燈箱及《BLEACH死神千年血戰篇》角色造型裝置，主角們包括黑崎一護，率領井上織姬、茶渡泰虎、朽木瑠亞、阿散井戀次、日番谷冬獅郎、更木劍八、浦原喜助，一同現身以1:1角色造型裝置示人，與他們打卡合照留念。除了《BLEACH》系列打卡位外，展示動漫精神的「可口可樂 Soul Blast」同時炫酷登場，產品牆以超過800罐飲品加上日式動感風格展現，令你頓時進入魂境覺醒之旅，絕對是另一打卡熱點。

熱血體驗二—率先試飲：全新限定口味「可口可樂Soul Blast」

除了打卡外，粉絲亦可以味蕾感受冒險旅程，只要即場登記全新「可口可樂」會員獎賞計劃Coke+，即可免費換領全新口味「可口可樂 Soul Blast」乙罐及限量《BLEACH》禮品。呷一口，即踏上一場魂境覺醒之旅，喚醒體內動漫熱血精神。



熱血體驗三 — 率先試玩：全新「可口可樂Soul Blast」魂境AR擴增實境遊戲

你亦可在現場率先體驗全新「可口可樂Soul Blast」魂境AR擴增實境遊戲，掃描「可口可樂Soul Blast」包裝上的二維碼，即可為虛擬「可口可樂Soul Blast」灌注靈力，擊破身邊的氣泡力量，一嘗《BLEACH》角色的滿腔熱血。

熱血體驗四 — 率先睇：《BLEACH》極珍貴雕像展示及預售

為響應全新動畫系列《BLEACH死神千年血戰篇》開播，場內亦特設全港獨家《BLEACH》極珍貴雕像展示，展出黑崎一護、朽木瑠亞、阿散井戀次、烏魯奇奧拿及更木劍八的珍貴雕像，其中多個雕像更是在香港首度展出，極其罕有，絕對不容錯過！

熱血體驗五 — 率先買：Ani-Mall《BLEACH》期間限定店

感受《BLEACH 死神千年血戰篇》的魅力以後，當然要將這份強大力量帶回家。場內於指定日子與 Ani-Mall擕手特設《BLEACH》期間限定店，於2022年10月25、28-30日期間，售賣多款 《BLEACH》系列的熱血周邊，包括Snaptee x Ani-One Bleach系列T恤、角色立牌、運動毛巾、手錶及雨傘等，延續魂境覺醒之旅。

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責任編輯︰陳咖希