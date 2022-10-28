【綠帽疑雲】港女疑巴士偷情　網民目擊過程列6大特徵籲男友小心

▲ 港女疑巴士偷情網民目擊過程，列6大特徵籲男友小心。

近日有網民以「巴打你女朋友出軌呀！」為題於網上出帖文指，自己於某夜晚乘巴士期間，疑似目睹別人偷情，並將疑似偷情情侶的對話及親密動作寫出，並上戴一幅由車窗折射的二人並排而坐的照片，呼籲「巴打見字自己執生」。事件曝光後，有不少網民更化身「偵探」，綜合出該女生6大特徵。

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該網民於近日於連登討論區以「巴打你女朋友出軌呀！！！」為題發文，指於周日（10月23日）晚上11時30分正坐上一輛由屯門開往旺角柏景灣方向的52X巴士，期間聽到鄰座女生向著電話的WhatsApp講「唔好諗咁多，我哋之間只係fd，一齊返九龍」，之後女生便與旁邊的男生說「我條仔好煩」並親吻，呼籲「巴打見字自己執生」。

▲ 疑似偷情男女於車頭位置並排而坐。

而從上載的照片可見，當時該女生與男生正於巴士上層車頭位置，並肩而坐，兩人上身均是深色打扮，有網民更將特徵綜合:包括「黑長髮」、「前面留陰」、「紮馬尾」、「平時應該有黑T」、「住長沙灣深水埗附近」，以及「（周日）11點半同自己條仔傾過電話」，估計女生最快凌晨12時至12時半回到家。

事件曝光後，網民除了化身「偵探」外，亦紛紛加入評論，有人讚賞發帖者「好人一生平安」、「功德無量」；有人則指大驚小怪，僅僅是一單「帽事嘅」；有人亦指「一家不知一家事」，不應多管閒事。

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責任編輯：羅嘉欣