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【六合彩】萬聖節金多寶明晚攪珠　頭獎可高達5,000萬元

社會 11:17 2022/10/28

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萬聖節金多寶明晚攪珠，頭獎可高達5,000萬元。（資料圖片）

六合彩萬聖節金多寶攪珠將於周六（29日）舉行，該期攪珠將有3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬元。

攪珠將於明晚9時30分舉行，無綫財經 · 體育 · 資訊台（85台）將直播攪珠過程。萬聖節金多寶獎券的截止售票時間為明晚9時15分。

金多寶「幸運」號碼

攪珠日期 金多寶 攪出號碼（特別號碼）
9/8/2022 暑期金多寶 1　12　25　28　36　46　（13）
27/6/2022 回歸金多寶 1　13　19　26　29　37　（15）
4/1/2022 新年金多寶 2　8　12　14　20　47　36
26/10/2021 萬聖節金多寶 9　14　23　28　34　48　36
21/9/2021 中秋金多寶 14　15　25　26　32　45　（2）
1/8/2021 暑期金多寶 1　4　9　21　36　42　（3）

根據紀錄，在過去6個金多寶攪珠中，「36」號被攪出過4次，而「1」號及「14」號亦各開出過3次。

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記者：黃穎津

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