【照顧者心酸】爸爸中風半癱媽媽照顧十幾年出軌　女兒祝福：我沒有生氣

▲ 爸爸中風半癱 ，媽媽照顧十幾年後出軌 ，反獲女兒祝福：我沒有生氣。

父母一方出軌導致離婚，或會令孩子留下一輩子陰影。不過，日前一名女網民稱，爸爸中風半癱，媽媽照顧10多年後出軌，但她反兒沒有感到憤怒，列3大原因支持父母離婚。

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事主日前在Dcard以「媽媽出軌但我沒有生氣」為題發文，表示爸爸中風已10幾年，不能走路、手一邊不會動，拉撒睡都要人幫忙搬動。因家境貧困，沒有錢再請工人幫忙照顧，媽媽成為家中經濟支柱，除了打兩份工賺錢，其他時間就是在照顧爸爸，還要煮飯給全家，完全沒有休息時間，讓事主相當心疼。另一方面，事主也一早認為離婚對媽媽來説會更輕鬆：

畢竟我爸感覺對我媽好像沒那麼愛。他整天就喜歡用手機看妹，對我媽也沒體貼關心什麼的。外公去世我媽哭很慘，我爸只會風涼話，說人都會死……

另外，事主認為，媽媽為爸爸做了很多事，但爸爸卻完全不懂感恩，覺得媽媽這麽做是應該的。她在另一帖文補充道，爸爸甚至還曾在吵架時說「當初不應該娶」之類的話，令媽媽非常傷心。但媽媽一再念舊情，加上爸爸有一半房子，才至今仍未離婚。

支持媽媽離婚

媽媽承受的委屈令事主很難過，因此在得知媽媽有新的戀愛對象後，她也不覺得生氣，反給予支持。但内心仍有矛盾之處：

主要問題是我爸，我怕他自我了結。而我可能會帶著這個陰影過下半輩子……

網民熱議

事主表示，雖然出軌是罪惡行爲，但大人的事，自己不應該多插手。又換位思考反問稱，假如自己的另一半有一輩子好不了的病，心力憔悴下是否也可以保有一絲的希望去戀愛？

而事主的一番話也引起網民討論：

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責任編輯：羅嘉欣