【殺害女友】涉殺女友藏屍床底謀殺罪成囚終身　法官斥被告冷血恩將仇報

▲ 涉殺女友藏屍床底謀殺罪成囚終身，法官斥被告冷血恩將仇報。（資料圖片）

34歲患精神病女子疑遭50歲同居男友殺害後藏屍床底下，法醫檢驗後發現死者有逾101處外傷，14條肋骨骨折，死於胸部明顯骨鈍器所傷。涉案無業男友早前於高院被陪審團裁定謀殺罪成，法官今（28日）判刑時斥被告行為冷血，毒打無反抗能力的死者，死者向被通緝的被告提供住處，被告卻恩將仇報，依例判處終身監禁。

被告羅偉文（50歲），被控1項謀殺罪，控罪指他約或於2019年3月17日謀殺劉莉芝（34歲）。被告否認謀殺罪，承認誤殺罪，但不被控方接納。控方早前指被告自1987年至2019年間曾有多項刑事記錄，包括身為三合會成員、爆竊、襲擊致他人身體嚴重受傷、刑事損毀及非禮等。被告另涉綁架前女友等罪，將於2023年3月在區域法院處理。

法官陳仲衡判刑時指，明白被告家人及牧師於求情信中所表達的關心，惟被告殘忍殺害死者的行為，對其家人亦帶來不可磨滅及補救的傷痛。法官指被告親屬於求情信中，分別形容被告心地善良，沒有害人之心，與其刑事紀錄迴異。

法官指根據被告向女兒發出的訊息，被告稱「監生」打死死者。法官指被告毒打被綑綁及無反抗能力的死者，殘忍程度從其傷勢可見一斑。

法官續指被告與死者同居，被告遭通緝，死者仍提供住處，被告卻恩將仇報。被告知悉死者患精神病及使用冰毒，被告卻稱受到其行為刺激，說法難以成立。法官指事實上被告多年來未有正視冰毒問題，甚至曾問及女兒冰毒來源，被告須為自己的行為及決定負責。

法官指被告往後服刑的人生將如何度過，可否改過自新及重過新生活，視乎被告的選擇及其表現，就謀殺罪依例判囚終身，並就其案發期間違反之緩刑令，同期執行。

控方早前於開案詞指，本案沒有閉路電視拍下殺人過程，亦沒有第三者在場。根據被告警誡下向警方稱，他透過友人介紹結識死者，於2019年初被告搬往將軍澳寶琳邨與死者同住。死者患精神病，須定時覆診服藥，其血液內有冰毒成分，或有吸毒習慣。

被告稱於3月14至15日期間，死者於單位內精神病發，大叫及掀起衣服誣捏他強姦和非禮，由於被告因另案被通緝，為免驚動鄰居，遂用手打死者4次及踢她數下，並以毛巾將她的綑綁於窗邊，被告稱綑綁並非太繃緊，死者可睡在窗邊的床上。被告稱翌日睡醒後發現死者倒在地上，全身冰冷，等待半小時後死者仍沒有動靜，懷疑她已死亡，遂把屍體藏於碌架床的床底下後離開單位。

被告曾透過Facebook向女兒發出多個訊息，內容提及「Sony（死者）死咗⋯⋯我只得兩條路，一係死，一係終身監禁」。法醫驗屍報告指，死者頭、四肢及身軀約有101處瘀傷及擦傷，14條肋骨骨折，死於胸部明顯受鈍器所傷，加上體內有冰毒，進一步加速死亡。

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記者：林育慧