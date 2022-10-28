【羅家英道歉】解釋為悼念英女皇拍片致歉原因　家英哥否認阿姐施壓：有人專登搞事

▲ 羅家英否認拍片道歉是阿姐所迫。

早前英女王伊利沙伯二世離世，羅家英除親往英國駐香港總領事館外弔唁。更於個人IG發文悼念英女王，事後引來內地網民圍剿，家英哥為此拍片道歉上載至微博。昨日家英哥現身活動時為事件作解釋。

羅家英聯同曾志偉、阿叻陳百祥出席慈善高球賽，對於悼念英女王引來爭議，他表示未有因事件影響心情，純粹只是一點誤會。

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否認被阿姐迫道歉

外間認為因為汪明荃為全國政協委員，家英哥被迫要拍片道歉，他即否認說：「阿姐從來沒說過一句話，只是自己覺得需要道歉。」

家英哥續說獲得身邊不少朋友的安慰，更有朋友替他辯解，對於道歉片段未能平息部份網民的怒火，家英哥對此說：「我認為有人專登搞事。」另外家英哥謂稍後會注意自己的言論。他說︰「就算沒有發生這件事，都一定要謹慎。」

羅家英亦攜鮮花到金鐘悼念英女王，向女王作最後敬意，當中家英哥於IG寫道︰「她登基，我七歲，這七十年來，英女王是我的長輩，看著我成長到老矣。香港在(她)的庇蔭下，人間福地，還有幾多個長輩呢，鮮花一束，謹致敬意，萬世流芳，大象無形。」

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【英女王逝世】羅家英到領事館弔唁英女王 網民指家英哥：你係最後一任港督

永遠愛祖國

不過帖文引來高志森及網民連日批鬥，最後家英哥被迫刪走帖文，兼拍片上載至微博向一眾網民致歉。

片中的家英哥雙眼紅紅地向著鏡頭說普通話：「大家好，我是中國香港演員羅家英。作為公眾人物，發表了未加深思熟慮的哀悼之詞，我感到非常的抱歉，原意只是表達對老人的懷緬，並無他意，還請大家不要過分解讀，數典忘祖我還真做不出。」

英哥亦表示長期持有中國護照：「說明一切，我是中國人，我永遠愛我的祖國，對不起」。

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