【網絡熱話】KOL搭飛機投訴被肥人夾中間　事後獲航空公司賠償：肥就買2張機票

▲ KOL搭飛機投訴被肥人夾中間，事後獲航空公司賠償。

飛機旅途不短，座位舒適對許多人來說很重要。日前澳洲一名KOL在社交平台發文，分享一次乘坐飛機的不愉快經歷，指自己被身型肥胖的兩名乘客夾在中間，接近3個小時，更表示「肥人就應該買2張機票」，引來網上極大迴響。

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澳洲KOL（關鍵意見領袖）Sydney Watson日前在Twitter發文，講述自己乘搭美國航空的經歷。Sydney Watson表示，自己坐在3連位的中間位置，全程3小時都被兩側身型龐大的乘客夾在中間，令她十分痛苦，並表示：

肥人無問題，但當我被困在你們中間，你們的手臂在我身上滾動3個小時，就完全是另一回事。

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帖文引起網上極大迴響，網民議論紛紛，有人表示理解她的感受，但也有人認為她用字太尖酸偏激。而她事後亦再回應網民意見稱：

我不介意這樣是否尖酸。我的身體現時在我毫不情願下被觸碰，甚至連扶手都放不下，因為完全無空間。

她並發Twitter表示：

如果你需要延長安全帶才能扣得起，你就是太肥，買兩張機票，或者不要飛。

而在飛行途中，Sydney Watson得知兩旁的乘客其實是親戚關係，因此她有嘗試問對方，要不要換位，讓他們坐一起，而對方拒絕。她又指在搭機過程中，她被兩邊乘客的汗沾到身上，前方乘客調整座位椅背時，更不慎打到她，令她很難受。

她向航空公司反映事件，事後收到電郵致歉，並向她提供價值150美元、維期12個月的優惠券，但她指不會接受，未來會向航空公司繼續求償。

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責任編輯：羅嘉欣