【生育問題】結婚一年不停被催生BB　父母兩大行徑令女兒崩潰

▲ 父母恨抱孫啫，但都唔好咁樣去逼個女啦！真係會逼到癲㗎！

有仔趁嫩生，也明白四大長老心急抱孫，不過現今社會太多因素要考量，所以出生率大減。有港女被父母催生，表示同老公結婚半年，媽媽開始問「幾時生BB？」，半年後，父母行動升級，媽媽上門摷避孕套避孕藥，一見即鬧，父母更毫不留情，在屋企的whatsApp群組問女婿係咪性無能，令港女崩潰。

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該名港女日前在facebook的「巴打絲打『13親子育兒』」發帖，主題是「請教：有無人同我一樣，成日俾阿爸阿媽不停問幾時生BB？可以點解決？」，她透露和老公於上年年中結婚，兩公婆人工OK，婚前已經儲好首期，在娘家附近買了層樓，既可以與父母互相照應，又可以返娘家黐餐，返屋企又可以二人世界。

該港女續指，老爺奶奶居於外國，思想也open，沒有給予他們生仔壓力，當他們以為新婚後一切都是美好的時候，豈料才是惡夢的開始，

今年年頭，我媽不停問我哋生唔生，幾時生。我之前真係太傻，將鎖匙俾咗阿媽，諗住方便啲，佢可以幫我哋執下屋，點知佢好似啲瘋狂粉絲咁成日上嚟摷我哋垃圾，睇我哋有無用dom，又係咁摷我房床頭櫃，一見到有dom有避孕藥就鬧我，做咩仲要食同用！我真係精神崩潰。

為了生唔生的問題，港女與媽媽吵架無數次，她亦解釋了很多次，因為他倆一起供樓、俾保險、衣食住行及父母家用，剩餘的只能儲起少少錢，如果生B的話，沒有錢剩，而且BB長大要返學、學興趣班、請工人姐姐等等，加上近兩年全球的經濟同疫情，她與老公都想睇定啲先打算生唔生。

點知佢哋講極都唔明！！！！仲話：有仔趁嫩生，諗咁多做咩，當年我哋都係咁湊大你㗎啦！

最近她的父母催生行動升級，兩老竟然在屋企的whatsApp群組問女婿係咪性無能？並表示當年後悔把女兒嫁給他，人夫嬲到即quit谷，港女指老公是做audit，工作壓力大，現在要睇情緒科，她向媽媽講述老公的情況，望她不要再逼他們生B，卻遭媽媽反問，

佢有精神病？要唔要食藥㗎？食果啲藥會唔會影響生唔到仔啊？唔怪知得佢性無能啦！

港女嬲爆父母不懂體諒，仍堅持想他們生B，話他們唔生係不孝，又話他倆令她老人家好失望，媽媽更指冇孫抱會令他們人生有遺憾，死唔眼閉！

其實我哋唔係唔想生，我只係想知...我究竟仲可以做啲乜嘢，或者講啲乜可以去令我阿媽明我哋而家嘅情況，鬼唔知有仔趁嫩生咩！我都想有錢可以生啊！生仔養仔咁貴，想儲多啲錢先進行咋嘛！人生真係好難，有無人可以俾咩意見我哋啊？

港女發帖向網民求助，點樣可以塞住阿爸阿媽把口？又唔想再俾壓力老公，再係咁，她好驚會離婚啊！許多網民明白樓主的處境，認同她的父母是情緒勒索，著她快把鎖匙收回；有網民叫樓主要企硬去保護老公。

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責任編輯︰王明芳