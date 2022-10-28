【日本開關】遊日必備SIM卡　一文看清6款日本上網電話卡資訊【內附連結】

▲ 遊日SIM卡，一文看清資訊。

去日本玩，除了要預訂機票、酒店，最重要的就是購買上網用的電話卡。以下提供6款日本上網電話卡，再以價錢、數據用量、購買方法和使用網路等比較，讓大家可以選擇一款最適合自己的電話卡。

1. WAmazing免費SIM開會員即送500MB數據

日本旅遊服務平台WAmazing，在全日本22個機場提供免費SIM卡自取服務，覆蓋東京、大阪、北海道等，遊客只要下載WAmazing App，並加入會員後，均可以預約領取免費SIM卡。WAmazing使用NTT docomo提供的4G LTE網絡，啟用後可使用15日，不過免費數據就只有500MB，大家可以透過App加購數據。

▲ WAmazing免費SIM開會員即送500MB數據。(WAmazing官網)

注意事項：大家必須要在領取SIM卡前4小時完成預約。雖然免費數據只有500MB，但也可以作為應急或後備SIM卡使用。

價錢：免費（首500MB）

購買地點：日本指定機場自取

網絡：4G

2. 自由鳥遨遊SIM 自由決定上網日數

自由鳥的遨遊SIM可以重複使用，使用日數亦較自由，用家可根據目的地及旅遊日期在App中購買，自由度較指定日數的SIM卡大。目前日本收費$15一日，雖然標榜無限數據，不過每日數據用量超過500MB後將會限速至不高於128Kbps，追加數據每500MB收費$15。

▲ 自由鳥的遨遊SIM可以重複使用，使用日數亦較自由。(自由鳥官網)

注意事項：首次購買遨遊SIM設有最低消費$50。

價錢：$15日（無限數據，每日超過500MB限速）

購買地點：759阿信屋、Circle K、惠康等，或自由鳥官網

網絡：4G

3. KLook eSIM 無需插卡即買即用

eSIM功能上與實體SIM一樣，不過就勝在是虛擬SIM卡，所以使用時不需要取卡也不需要換卡，非常方便。其中KLook eSIM提供5-15日使用日數，無限數據或500MB高速其後限速兩種數據方案，價格相對實體SIM便宜。

▲ KLook eSIM 無需插卡即買即用。(Klook官網)

注意事項：目前香港主要是近年推出的iPhone以及Google Pixel等電話支援eSIM功能，購買前必須先了解使用的手提電話是否支援eSIM。此外，KLook eSIM最低需要購買5日數據，彈性較低。

價錢：$58/5日（每日超過500MB後限速）、$98/5日（無限數據）

購買地點：KLook官網

網絡：4G / 3G

4. Club SIM 數據用未完 可下次再用

Club SIM提供「亞太區7日抵玩套餐」，覆蓋日本、韓國、泰國和台灣等地，提供實體SIM及eSIM選擇。最特別的是啟動後每日可以用足24小時，就算是夜機到埗都不怕蝕日數。此外，雖然套餐必須一次過購買7日，不過用不完的日數可以在90日內再次使用，適合經常外遊的人士。

▲ Club SIM 數據用唔晒，仍可下次再用。(Csl 官網)

注意事項：不支援語音通話。

價錢：$78/7日（每日超過500MB後限速）

購買地點：Club SIM網站、csl門市

網絡：未有提供詳情

5. AIRSIM 免費送30分鐘通話

AIRSIM亦可循環使用，提供1日至15日不等的數據日數服務，更可選擇Docomo或Softbank網絡，數據用量亦有不同選擇。所有計劃都會免費贈送30分鐘通話服務，作為應急通話還是非常實用的。

▲ AIRSIM日本SIM卡之主要供應商為Docomo及Softbank。(AIRSIM官網)

注意事項：AIRSIM除了24 / 48小時計劃外，都是以香港時間計算日數，要留意日本與香港的時差。

價錢：$48/3日（網站提供多種服務組合）

購買地點：7-11、Circle K或AIRSIM官網

網絡：4G/3G

6. 3HK 全年通行證

單日日本數據收費$12，500MB後限速。特別的是3HK提供30日以及356日的超長時間組合，而且是以亞太區和環球而區分適用地區，適合長時間或跨國旅行的旅客。

▲ 單日日本數據收費$12，500MB後限速。(3HK官網)

注意事項：購買新儲值卡最低消費為$50。

價錢：$12/日（每日超過500MB後限速）

購買地點：3HK門市或官網

網絡：未有提供詳情

記者：郭秀芳