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【日本開關】GU十月底東京大阪連開3間旗艦店　外國遊客免稅+出示護照有優惠【內附地址】

休閒消費 12:40 2022/10/28

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GU在本月底在東阪連開3間旗艦店，外國遊客免稅外出示護照有優惠。（GU官網）

日本連鎖服裝品牌GU，雖然在香港也有多間分店，但始終遊日時也一定朝聖，除了現時匯率低售價更平外，日本GU貨品更齊更新。10月底GU陸續於東京銀座、大阪天王寺MIO、橫濱LUMINE開設旗艦店及超大型店鋪，值得大家預留時間一逛。

GU MARRONNIER GATE 銀座旗艦店

繼銀座五丁目開設GU旗艦店後，GU MARRONNIER GATE銀座店成了該區第二家GU旗艦店，網羅男、女、兒童、嬰兒等服飾及商品。

此外，店內將展開期間限定活動「FASHION STYLE CLINIC by GU」助顧客進行診斷專業分析，了解自己的特色後，能更快速、輕鬆地挑選適合的服裝款式與顏色，活動至11月6日。

「FASHION STYLE CLINIC by GU」助顧客進行了解個人特色才買衫配襯，十分窩心。（GU官網）

地址：東京都中央區銀座三丁目2番1號MARRONNIER GATE銀座2五樓
交通：京濱東北綫「有樂町」站中央口歩行4分鐘
開幕日期：2022年10月21日

橫濱、大阪GU超大型店齊開幕

同樣於10月底開幕的橫濱、大阪超大型店舖也不要錯過，店內設有穿搭顧問，針對客人提供穿搭建議、找尋適合的款式。

GU天王寺MIO店

地址：大阪市天王寺區悲田院町10番39號 天王寺MIO 5樓
交通：JR綫「天王寺」站
開幕日期：2022年10月28日

GU超大型店、旗艦店或網店才有的特別款式及呎碼出售。（GU官網）

GU横濱店

地址：神奈川縣横濱市西區高島二丁目16番1號LUMINE橫濱6樓
交通：JR綫「橫濱」站
開幕日期：2022年10月28日

為了歡迎外國觀光遊客，除買滿指定金額可免稅外，並推出優惠活動，只要出示護照就能享受和APP會員相同優惠。

記者：周美好

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