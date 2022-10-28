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【珍惜生命】油塘油麗邨雍麗樓兩度發生燒炭自殺案　母親揭29歲仔燒炭報案惜返魂乏術

社會 11:44 2022/10/28

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油塘29歲男燒炭尋短，母親揭發報案惜返魂乏術。（資料圖片）

油塘有人疑燒炭尋短。警方今早（28日）8時17分接獲死者母親報案，指在油塘油麗邨雍麗樓一單位，其29歲兒子燒炭尋短。

救護員接報到場，惟事主已返魂乏術。警方正調查事故原因，現場未檢獲遺書，死因有待驗屍後發現。

翻查資料，2018年油麗邨雍麗樓一單位亦有人燒炭身亡。一名52歲姓張男子疑因投資失利負債，尋短輕生。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：黃穎津

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