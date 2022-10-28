【珍惜生命】油塘油麗邨雍麗樓兩度發生燒炭自殺案　母親揭29歲仔燒炭報案惜返魂乏術

▲ 油塘29歲男燒炭尋短，母親揭發報案惜返魂乏術。（資料圖片）

油塘有人疑燒炭尋短。警方今早（28日）8時17分接獲死者母親報案，指在油塘油麗邨雍麗樓一單位，其29歲兒子燒炭尋短。

救護員接報到場，惟事主已返魂乏術。警方正調查事故原因，現場未檢獲遺書，死因有待驗屍後發現。

翻查資料，2018年油麗邨雍麗樓一單位亦有人燒炭身亡。一名52歲姓張男子疑因投資失利負債，尋短輕生。

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記者：黃穎津