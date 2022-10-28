【疫苗接種】13間公立醫院接種站　下周一起增科興疫苗供市民選擇

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13間設於公立醫院的新冠疫苗接種站，下周一（31日）起，將不止再提供復必泰疫苗接種，市民也可在該些接種站選擇接種科興疫苗，且無須預約。

13間接種站中，瑪嘉烈醫院的開放時間為星期一至五上午9時至下午6時（公眾假期除外），最後接種時間為下午5時30分；其餘的開放時間為星期一至五上午10時至下午7時（公眾假期除外），最後接種時間為下午6時30分。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，公立醫院新冠疫苗接種站啓用以來，已成為到醫院覆診人士一個方便快捷的接種途徑，提供兩款疫苗的接種服務，可讓市民有更多選擇。下周一起，6個月至12歲以下人士可在這些接種站接種科興疫苗；12歲或以上人士則可選擇科興或復必泰疫苗。

公立醫院新冠疫苗接種站地點： 東區尤德夫人那打素醫院新冠疫苗接種站 地址：樂民道3號東區尤德夫人那打素醫院東座大樓地下禮堂 律敦治醫院新冠疫苗接種站 地址：皇后大道東266號律敦治醫院醫院大樓地庫一樓 瑪麗醫院新冠疫苗接種站 地址：薄扶林道102號瑪麗醫院S座三樓 伊利沙伯醫院新冠疫苗接種站 地址：加士居道30號伊利沙伯醫院日間醫療中心地下 將軍澳醫院新冠疫苗接種站 地址：坑口寶寧里2號將軍澳醫院日間醫療大樓一樓活動室 明愛醫院新冠疫苗接種站 地址：永康街111號明愛醫院懷明樓一樓多功能室（1069室） 瑪嘉烈醫院新冠疫苗接種站 地址：瑪嘉烈醫院道2-10號瑪嘉烈醫院M座地下社區健康資源中心 仁濟醫院新冠疫苗接種站 地址：仁濟街7-11號仁濟醫院C座八樓三號會議室及健康資源中心 雅麗氏何妙齡那打素醫院新冠疫苗接種站 地址：大埔全安路11號雅麗氏何妙齡那打素醫院B座二樓 北區醫院新冠疫苗接種站 地址：保健路9號北區醫院地下適園 威爾斯親王醫院新冠疫苗接種站 地址：銀城街30-32號威爾斯親王醫院日間診療大樓暨兒童病房二樓 博愛醫院新冠疫苗接種站 地址：元朗坳頭博愛醫院地下大堂 屯門醫院新冠疫苗接種站 地址：青松觀路23號屯門醫院主座地下大堂

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責任編輯：江麗盈