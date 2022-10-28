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【季前賽】《造星IV》首位劇集女主角　葛綽瑤演軍醫與姜濤談情【多圖】

13:43 2022/10/28

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熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

一齊睇葛綽瑤（Yoyo）靚相！

ViuTV原創劇《季前賽》本周首播，劇中飾演軍醫「河馬」何瑪莉的葛綽瑤（Yoyo）因參加《全民造星IV》而火速彈起，Yoyo更是《全民造星IV》參加者之中的首位劇集女主角，比女團COLLAR成員更早拍劇，備受ViuTV重用。

葛綽瑤透露於《季前賽》中與MIRROR人氣王姜濤有BB級感情戲，Yoyo表示不擔心姜糖會妒忌，認為姜糖是因為緊張姜濤才會呷醋。

【季前賽】葛綽瑤首拍劇即與姜濤談情　Yoyo不怕姜糖不滿：BB級感情線

《季前賽》記者會

《季前賽》演員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）、張繼聰、葛綽瑤（Yoyo）、陳安立、吳啟洋、葉振弘、練美娟、強尼、李敏、蔡穎恩、童愛玲、黃定謙於上周五（10月21日）齊集記招，劇迷可重溫記招內的精彩時刻。

【季前賽】Yoyo幻想小劇場超爆笑　姜濤+Yolica齊日語演出獲讚

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Yoyo處女作

《季前賽》是Yoyo的處女作，其角色叫何瑪莉，花名河馬，是球隊中的軍醫。

她曾於訪問中稱：「河馬是一個很有趣、很得意的女生，她不是那種很Cute，而是甚麼也衝了再說的人，希望大家會喜歡這角色。」

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最尷尬的事

在《季前賽》扮演學生的Yoyo於劇中再次穿起校服，她於專訪中憶述昔日的校園生活，談到遇過最尷尬的事且以過來人身份分享小貼士。

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最新影片：關楓馨專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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