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【提防詐騙】警於反詐行動拘43人　涉網購彈票網上情緣等案總金額達1,200萬元

社會 12:07 2022/10/28

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警方行動中拘捕43人，包括28男15女，年齡介乎17至75歲。（黃傑偉攝）

警方灣仔警區刑事部於10月20日至26日展開代號「衝宵」反科技罪案及詐騙罪案行動。行動中拘捕43人，包括28男15女，年齡介乎17至75歲。

灣仔警區重案組第二隊高級督察盧偉德指，警方於「衝宵」行動中拘捕43人，包括28男15女，年齡介乎17至75歲，被捕人報稱侍應、技術員、工人及無業，涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢罪名被捕。

受害人共損失金額總值1,200萬元，個別損失由數百元至90多萬元，手法涉及網上購物及網上情緣，當中有一個俗稱彈票黨集團，騙徒會於網上平台向受害人聲稱對其商品有興趣，並相約交收，其後索取受害人銀行戶口號碼聲稱可即時入帳，並相約至沒有閉路電視環境下交收，收取貨品後會顯示已入賬記錄，而受害人誤以為金額已轉至賬戶內，其實騙徒以沒效支票造出虛假賬面金額，騙徒亦會偽裝派遞員收取受害人貨物之後逃之夭夭，當數日後受害人發現或銀行通知方之道受騙。

警方提醒市民防騙3點，第一要清楚賬面結餘必須為可用結餘，第二要索取買家實際聯絡方式，而第三要於有閉路電視覆蓋範圍內交收，以防一旦受騙警方亦可追查。

警方重申詐騙及洗黑錢屬嚴重罪行一經定罪可被判監禁14年。市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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