【答謝姐姐】贈印傭4張迪士尼門票邀同鄉玩　好僱主包膳食費兼借手機影靚相

▲ 好僱主贈印傭4張迪士尼門票，讓她邀同鄉開心玩足一日。

請到好的工人姐姐猶如中六合彩？本港有僱主感恩印傭姐姐幫忙照顧外母，為答謝姐姐的辛勞，送贈迪士尼樂園門票讓她邀請同鄉玩，更額外資助膳食費，兼借出手機影靚相，一條龍式讓外傭享受假期。網民大讚僱主將心比心，外傭自會感受到並用心工作。

笞謝印傭工作1年

「平等分享行動」發起人Benson於周一（24日）在facebook發帖，他曾聘請2位外傭，她們都很幫得手，表示第一位印傭姐姐去年回鄉，經同一中介公司找新的印傭姐姐來港幫忙照顧外母，轉眼已快要一年。身為僱主的Benson坦言「好幸運+超感恩（xN次方）」，大讚前後兩位姐姐都非常好，新的一位對老人家更細心，令他跟太太在日間工作不用掛心。Benson為答謝姐姐的辛勞，早前有一個想法，

想在放假日請她去海洋公園，而若只有她自己去又好孤單，獨樂樂不如眾樂樂，所以提議購買四張門劵，她自己邀請同鄉一起玩一天。

最新影片︰

贈4張迪士尼門票邀同鄉玩

事隔一星期，印傭向Benson表示已邀請了3位同鄉，Benson問她是否去海洋公園，而姐姐有點靦腆說︰「哥哥，我可唔可以去DisneyLand？」，僱主答應笑住跟她說︰「當然可以！最緊要你哋玩得開心！」

▲ 姐姐開心打卡影靚相。（圖片︰Benson 提供）

出膳食費兼借手機影靚相

Benson太太在網上購票，發現設有特惠門票，一段時間之內可以去多一次。翻查資料，香港迪士尼樂園現設有「雙重暢玩」$759入園2次，限在指定日子期間入園2次。Benson太太為外傭姐姐購買了4張門票，之後向丈夫提及「使唔使俾啲錢佢哋入去食嘢？」，Benson亦有此想法，而太太更貼心地建議借出手機影靚相，Benson大讚老婆︰

有這個太座實在太好，因為主題公園飲食一定貴，其實我正有這想法，既然邀請姐姐去玩，當然沒有理由令對方造成負擔。早幾日佢叫我在公司拎個舊iPhone返屋企，佢話姐姐部電話影相質素未必太好，借部電話俾姐姐可以等佢啲相靚啲，有進步，仲細心過我！

希望外傭在港工作開心

在23日（上周日），姐姐跟幾個朋友去了迪士尼玩了一整天，她亦有分享相片，Benson樂見她玩得好開心。他直言人心肉做，姐姐離鄉別井去照顧別人的屋企，如果姐姐用心工作，就要讓對方知道獲得認同和讚賞，這也是一種道謝的方法。

要強調我唔係有錢人，但係前後兩位姐姐到來第一天，我都同佢哋講希望佢哋在香港工作開心。

網民認同將心比己

不少網民看過帖文大受感動，大讚Benson跟太太善待外傭姐姐，有感對人好、尊重他人，別人自然都以心相待，關係是雙向的。此外有網民分享類似經歷，曾跟姐姐去迪士尼樂園，她又是超開心。「出發前已經不斷同我講：『我嚟過幾次都係喺門口影相同野餐，冇諗過可以入去玩！」，而該外傭絕少在社交平台分享生活相，但都上載樂園相片，足見她很開心。而除了玩之外，僱主更請姐姐在紀念品挑選一件禮物，當天很難忘。更多網民留言及分享點撃下圖︰

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳