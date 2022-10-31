由市集、網店走到實體店　日系家品雜貨創業良伴

近年創業風氣盛行，不少年青人都會把握機會「搏一鋪」，辭職、跳出舒適圈，開創自己的事業。兩位年輕男生Cyrus和Aiden也不例外，因為渴望擁有自己的事業，創立了網上零售商店「CuteQDay」，主要售賣日本家品雜貨，利用過往的工作經驗，將網店一步步發展成為過千呎的實體店。

年做48次市集 憑決心毅力取勝

對於「CuteQDay」，Cyrus形容其為一間剛起步的日式生活雜貨店。他表示當初與Aiden均有一份穩定的工作，從事的貿易工作使他熟悉對零售和批發的過程和運作，而網購是最低的創業門檻，於是便和Aiden在2020年尾決定兼職創業，於網上售賣生活精品。選擇售賣生活精品也是因為留意到疫情期間，大眾留在家中的時間增加，經常要在家工作，自然提高對家居產品的需求和要求。隨着業績開始增加，Cyrus毅然決定辭去工作，專注創業。

Cyrus指出開業首兩年都是以網店為主，但為了吸引顧客，他們無懼日灑雨淋地拿著幾個行李箱和載滿貨品的大袋子到處走，差不多每個周未都會參加不同的市集，由最初的尖沙咀、牛頭角、赤柱和淺水灣等地，到後來商場的市集，憑着堅持和毅力得到更多機會，包括在將軍澳日出康城商場內開設寄賣專櫃。漸漸地，愈來愈多人認識到他們的產品，亦造就了實體店的成立。

▲ Cyrus（左）和Aiden決心創業，踏出自己的舒適圈，由網店開始創立「CuteQDay」品牌。

疫情持續，Cyrus認為大眾更依賴網購去添置家品，令網上訂單數量直綫上升，網店成為其中一個最主要的銷售點。要及時回覆客人的提問和處理龐大的訂單數據，少不免需要一部輕巧便於攜帶，而且性能好能夠滿足不同工作需求的手提電腦。

在比較了眾多產品之後，他們選擇了HP Elite Dragonfly G3商用筆記簿型電腦。這部手提電腦起始重量不足1公斤，設有13.5吋3:2超明亮顯示器，帶來超卓輕薄體驗，即使外出工作時，也不會覺得沉重，不論身處店舖、家中、餐廳等任何地方，也可以即時處理訂單及查詢。

HP Elite Dragonfly G3商用筆記簿型電腦最高搭載第12代Intel® Core™ i7處理器並由Intel® Evo™平台認證，可以快速同步處理各項工作，如編輯產品圖片、處理訂單等，不會怕「死機」。搭配Auto Frame技術的500萬像素鏡頭和AI人工智能降噪技術2.0，讓Cyrus可不受環境或雜音影響，透過視像會議跟客戶或業務夥伴溝通。

▲ HP Elite Dragonfly G3商用筆記簿型電腦輕巧便於攜帶，而且性能好能夠滿足不同工作需求。

市集額外展示空間

雖然開設了實體店，事業上了軌道，但Cyrus和Aiden仍然會定期參加市集，宣傳新產品和擴大客戶群。不過市集的攤位場地有限，往往未能將所有貨品一一展示，靈活變通的他們會善用工具，以HP Elite Dragonfly G3筆記簿型電腦和HP E14 G4便攜式顯示器作為擺市集的「神器」——利用它們向客人展示額外的產品資訊、圖片和宣傳內容，方便客人即時瀏覽。

HP E14 G4便攜式顯示器配備14吋全高清IPS ultra-bright防眩光屏幕，另外設有可調節支架，方便Cyrus因應場地限制而調節擺放位置。HP E14 G4便攜式顯示器亦易於使用，只需一條USB-C連接綫，就可以輕易連接HP Elite Dragonfly G3作延伸展示，同時可以輕鬆充電，非常適合流動工作。

▲ 利用USB-C連接綫，可以輕易連接及充電，隨時隨地展示更多資訊。

直播緊貼消費者潮流

在疫情較嚴重時，Cyrus和Aiden會透過網上直播介紹產品代替市集。一部速度快、內置擴音器同和麥克風且配備高清聲音畫質的手提電腦，外加大而清晰的外接屏幕，就是CuteQDay最好的工作夥伴。

因此，他們物色了HP EliteBook 840 G9 商用筆記簿型電腦，這部筆記簿型電腦專為高效商務而設，採用了第12代Intel® Core™處理器並獲Intel vPro®平台認證，14吋16:10的顯示屏可全面提升視像協作體驗，方便他們一方面回答客人的問題，一方面展示產品資料。當中AI人工智能降噪技術亦可減低直播環境的嘈音滋擾，令客戶更專注於直播中。電腦內的HP Wolf Security更可提供保護，進行實現硬件執行、時刻啟用和具有彈性的防禦等功能，令直播過程更順暢。

他們另外會搭配擁有500萬像素鏡頭的HP Z34c G3 寬闊超高清（WUHD）曲面顯示器，透過內置降噪咪高峰及前置揚聲器體驗多工生產力、逼真的色彩和令人驚嘆的細節，加強直播體驗，提高消費者購買意欲。HP Z34c G3亦備有 Picture-by-Picture （PBP）功能，可同時連接及顯示兩部電腦畫面，增加直播效率。

▲ HP Z34c G3 寬闊超高清（WUHD）曲面顯示器內置降噪咪高峰及前置揚聲器，方便Cyrus和Aiden進行直播。

（特約）