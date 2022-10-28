【洗衣機意外】洗衣機洗一物件上蓋突爆開　女兒被擊中媽媽嬲爆投訴反被鬧

▲ 洗衣機上蓋突爆開，原來是媽媽洗這一物件！

洗衣機是常用的家電，然而若錯誤使用，隨時發生意外。有台媽在社交平台發文控訴，用洗衣機洗床單和保潔墊時，洗衣機上蓋突然「炸飛」，導致女兒被擊中，而且向涉事公司投訴亦不果。然而，大多網民卻不同情事主，認為是事主的問題。

有台媽在facebook群組「爆料公社二社」發文指，家中的無孔槽直立式洗衣機已用了1年半，惟今年2月洗床單和保潔墊（床褥防水墊）時，洗衣機上蓋卻突然爆開。從台媽上載的圖片可見，洗衣機嚴重損毀，上蓋脫離機身，電線外露，看起來十分凌亂，可見衝擊力度之大。

她憶述，中三的女兒當時聽到洗衣機沒聲音，以為衣服已洗好，前往查看時聽到洗衣機突發出咚咚巨響，不到3秒上蓋就爆開，她不幸擊中，幸無大礙。

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台媽表示，已聯絡洗衣機公司，惟職員指說明書有寫明洗防水材質的衣物可能會造成機體搖晃，所以是屬人為疏失，不獲賠償。台媽再聯絡了消基會（消費者文教基金會），消基會指說明書沒有寫上蓋會飛脫，機體炸開很危險，因此會聯絡涉事公司。

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然而，帖文一出，大多網民都不同情台媽，認為這是消費者使用不當，不應要製造商賠償。有內行的網民亦解釋，看照片就知道是衣物太重脫水不平衡，大力撞擊致吊桿掉落，如果台媽在上蓋飛脫前把入面衣物整理平衡就沒事。有網民亦指，把防水材質的保潔墊放入機洗，等於拿一個幾公斤的球在裡面旋轉一樣可怕，當在脫水時聽到怪聲，就應該趕快停機。

不當使用洗衣機，除了會減低洗衣機的使用壽命，還會令衣物無法清潔乾淨，甚至發生如這次的爆裂意外。網上裝修平台「裝修佬」早前向TOPick分享洗衣機保養法：

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責任編輯︰王明芳