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【有天】姜皓文再任陳柏宇MV任男主角　Jason：有個圓滿結束

娛樂 13:32 2022/10/28

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陳柏宇（Jason）於今日推出全新專輯《The Fight Goes On》，同時亦推出全碟最後一首派台歌《有天》。繼這張碟的第一首推出作品《對得起自己》找來姜皓文（黑哥）拍攝MV後，今次最後一首派台歌〈有天〉再有黑哥坐鎮，Jason表示這令整個Project有個圓滿結束。

周耀輝為《有天》譜詞

作詞人周耀輝在收到《有天》的Demo時，正是另一首歌曲《有我》宣傳期，歌曲廣為人認識之時，那時候耀輝聽著Demo，感受那份濶廣感覺的同時，忽爾細想，既然寫了一首《有我》，不如也寫一首〈有天〉吧！

有天，即是有天空，有新的一天，即是有時間。當《有我》肯定自己的存在，耀輝也希望大家要肯定有大自然的存在，而寫出了《有天》。耀輝道：「所謂的陰晴圓缺，所謂的天意，其實也是一種自然，大自然會帶來新的一天，會黑，會光，有光就會看到路線，那就一直走下去，看看能走到幾遠就幾遠，就算去不到想去的地方，就算幾黑暗看不到前方，很多人、事都未必跟以前一樣，也要存在信念。」

《THE FIGHT GOES ON》

黑哥再任MV男主角
 
為了延續全碟歌曲MV一家人的故事，今次《有天》再次找來黑哥扮演爸爸，不過他已由潦倒的運動員，變身成為跑步教練，Jason謙虛指，黑哥回歸，功勞不在他，他說：「我出乜嘢面都應該搵唔到黑哥返嚟，係公司同事同埋導演Kenji嘅功勞，再一次搵黑哥返嚟幫我哋包頭包尾，有個圓滿結束。」
 
今次再度參與Jason的MV，黑哥都很興奮，他說：「好開心Jason、唱片公司同Kenji導演都好信任我，俾多一次機會我拍Jason MV。連接返上次做爸爸、潦倒嘅運動員，再做看更，發奮做人之後，而家做咗跑步教練。由於長大咗，所以唔單只隊crew，演員、就連我養嘅小狗金仔都長大咗！」

黑哥向來注重飲食，但為了Jason，竟破例狂食雪條！黑哥說：「好耐未食過雪條，對上一次食雪條，就係拍《對得起自己》MV，食咗唔知4定6條，今次都係食咗咁上下多。其實只要Jason開聲就得，我一定會幫手，因為佢今次全部都係一啲好勵志嘅歌，係正嘅，好鍾意，加油！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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