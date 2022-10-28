【娶港女攻略】內地瘋傳4招輕易攻陷女人心　網民教做「暖男」︰顏值過得去就好

▲ 內地瘋傳一個「娶港女攻略」，指港女對伴侶的要求簡單，最喜歡「暖男」。

內地繼早前有「嫁到香港攻略」，教內地女生如何冧掂港男，近日網上又瘋傳一個「娶港女攻略」，指香港女生對伴侶的要求非常簡單，最喜歡「暖男」，並列出4招如何攻陷港女的心，當中不包括顏值。

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內地網民首先指出「香港女生的獨立和堅強在全亞洲排名是數一數二，男女平等早就深入民心」，形容「專業、理性、智慧」是港女追求的目標，網民又以TVB劇集《不懂撒嬌的女人》為例，指港女的性格很少小鳥依人，如果撒嬌多一點就會被嘲諷為「發姣」。網民直言，香港女生對伴侶的要求非常簡單，並列出4招幫助內地男生攻陷港女心。

1. 有紳士風度

該網民指港女喜歡有禮貌、有教養而且風度翩翩的男人，相信「大概是歷史的原因」，香港曾是英國殖民地，保留了部分生活方式和禮儀。網民又指港女的要求簡單直接，男人肯主動開車門、拎手袋、撐傘、約會吃飯主動埋單等就可以了。

2. 細心體貼

網民認為，愈強的女生愈喜歡溫柔的另一半，「廣東話就是『識氹人』」，所以推斷性格獨立堅強的港女較喜歡溫柔體貼的男生。

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3. 擔任傾聽者

網民引述稱，據科學家研究，女人天生就喜歡講話，她們對八卦消息、家事、工作瑣碎事都喜歡繪聲繪色地告訴另一半，只要男生願意傾聽及給予回應就會好加分，「如果對方只是『嗯、啊』敷衍回應，誰都會火冒三丈」。

4. 乾淨整潔

香港屬於亞熱帶地區，男人工作又經常穿著西裝打領呔，外出走一圈就容易大汗淋漓，「臭男人」這種事在香港很容易發生，所以男生能保持乾淨整潔很重要。

讚港女願意一齊供樓

最後網民總結，追求港女最重要是成為一名「暖男」，港女予人感覺是「錢我自己賺，你給我愛情就好」，所以出名較溫柔的台灣男生在港女心目中地位「不可撼動」，其次就是韓國Oppa，相信是受韓劇影響。網民認為現在內地男人的形象也開始上升，港女嫁內地男的數量逐年增加。至於外表是否靚仔並非重點，讚揚港女很清醒。

靚仔用來拍拖可以，結婚就有些不放心了，顏值過得去就好，不強求。

而金錢觀方面，他指大多數香港女生並不是那麼拜金，兩個人一起支付首期供樓是常態，「甚至我還聽說很多家庭婚後都維持AA制」。

近日這篇「娶港女攻略」也在香港網絡瘋傳，但港男認為內地男對港女想法太簡單，是「平行時空」、「幾暖都無用啦，搵嗰一萬幾千人仔睇下有無港女睬你」。不過也有港男讚港女「算係咁」，會幫補生活費，內地女生好少一齊供樓。點擊圖片即睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳