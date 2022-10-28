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周子涵拍MV大展纖腰長腿　Kerryta懲罰渣男大呼過癮

娛樂 12:09 2022/10/28

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跟 Luna Is A Bep組成girl gang。

Kerryta周子涵近日推出作歌《Time To Let Go》，曲風雖然是輕快R&B，但她與女Rapper Luna Is A Bep組成girl gang用音樂表達灑脫的態度，打破女生柔弱的定型。

《Time To Let Go》歌曲帶點反叛不羈感覺，MV同樣破格大膽。Kerryta與Luna由小鳥依人搖身一變成型格雙人組，懲罰不忠的渣男，更以手槍、棒球棍作武器「警惡懲奸」，又將對方的感情遺物一把火燃燒殆盡。

Kerryta周子涵近日推出作歌。

MV以小品愛情故事的溫馨畫面作開端，及後Kerryta被MV中的男友傷害，悲痛之下決定展開復仇計劃，聯同Luna四出懲處渣男，MV中的汽球頭模特兒公仔象徵著渣男們，Kerryta與Luna將之逐一擊破。

Kerryta首嘗揸槍放火綁架等劇情，表示：「當我一收到MV故事大綱時已經好興奮，今次劇情去懲罰渣男，就好似可以幫曾經受傷害過嘅女仔出返啖氣咁，好爽！」

MV末段向渣男前度開槍。

Kerryta今次換上四套服裝，衣着依舊有睇頭，毫不吝嗇展現長腿纖腰，有純情look又有野性look，相當吸睛！

MV穿插科幻元素，畫面中的雪花電視機，以及地上亂纏的電線象徵著Kerryta被過去的感情牽絆，當想通了就由身穿白紗裙換成身穿黑皮褸，寧可被負上冷酷的罪名也不想再次因軟弱而受傷。

MV末段見她本想向渣男前度開槍，但最後選擇向天空鳴槍，放生對方同時放過自己，逝去的感情與淚水隨槍聲消散於半空，各不拖欠呼應歌曲主題《Time To Let Go》。

撰文 : TOPick柴犬出動

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