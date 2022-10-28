【酒店Staycation】港人花$2100入住五星酒店　驚現生猛跳蚤大軍感崩潰

▲ 女事主花$2100入住五星酒店，卻於房內發現生猛跳蚤大軍。

不少人選擇入住五星級酒店Staycation，是希望有賓至如歸的享受，但有女客人卻於網上分享相反經歷。有女網民指自己早前花費2,100元，滿懷期待入住港島一間主題樂園的五星級酒店時，豈料入住客房後，竟發現房間衛生情況惡劣，桌上的水吧位置滿佈密密麻麻的黑色點點，仔細查看才發現疑似是跳蚤，而酒店經理事後竟向她表示「其實有蟲好正常」，令她高呼難以接受。就相關情況，Topick已向涉事酒店查詢，暫未有回應。

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女事主早前於「香港 Staycation 酒店交流谷」發帖指，事件發生於本周二(25日)，因憧憬著該處的特大浴缸，於是首次選擇入住該間酒店，並與胞妹同行。豈料，她一入房，卻見到水吧枱頭位置滿佈黑色點點，初頭只以為是螞蟻，未有太在意，但後來將情況拍片向友人分享，對方馬上致電並告知「蚤嚟架，快啲轉房啦」，事主才如夢初醒。

她其後與職員磋商後，指「upgrade左比我由6樓轉左去3樓」，但她指結果另一間房內情況亦好不了多少，形容「沙發地毯有積…廁所地下好污糟..」並指自己「當下覺得成身痕好唔舒服」，當刻有衝動想退錢離開，但基於不想掃胞妹興致，指「細妹期待左個大浴缸好耐..我唔想撥佢冷水」，才無奈接受換房的安排。

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她指翌日退房後，曾「sd左人生第一封投訴信」，希望酒店「可以解釋返點解咁多蟲housekeeping可以睇唔到」惟其後酒店當值經理致電的解釋卻更令事主氣忿：

打嚟同我講唔好意思，然後話其實有蟲好正常，只係我哋睇到同睇唔到嘅分別⋯⋯

事主亦不禁於網上反問網民，「到底係咪我太高要求？」，又總括指「洗2000有更多更好嘅選擇…」點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣