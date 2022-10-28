【天氣預測】預料熱帶氣旋尼格逐漸增強　橫過呂宋後路徑強度存變數

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天文台預測，受一股東北季候風補充影響，下周初廣東沿岸北風增強，並預料熱帶氣旋尼格會逐漸增強，在未來兩三日橫過呂宋並移向南海東北部，但隨後的路徑及強度存在變數。

據九天天氣預報，下周二（11月1日）離岸及高地風力間中達8級烈風，前後兩日、即10月31日及11月2日離岸及高地風力也間中達7級強風。

天文台表示，預料熱帶氣旋尼格會逐漸增強，在未來兩三日橫過呂宋並移向南海東北部，但隨後的路徑及強度存在變數。而歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預料尼格有機會在下周三（11月2日）逼近本港；但美國全球預報系統（GFS）預測則顯示，尼格會在11月２日更靠近台灣，隨後雖然會靠近香港但會減弱。

至於未來一兩日，天文台指乾燥的東北季候風，將在未來一兩日持續為華南帶來晴朗的天氣，氣溫將介乎攝氏23至30度。

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責任編輯：江麗盈