  • 29°C
香港時間 : 20221028日 (週五) 14:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣預測】預料熱帶氣旋尼格逐漸增強　橫過呂宋後路徑強度存變數

社會 12:54 2022/10/28

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

（資料圖片）

天文台預測，受一股東北季候風補充影響，下周初廣東沿岸北風增強，並預料熱帶氣旋尼格會逐漸增強，在未來兩三日橫過呂宋並移向南海東北部，但隨後的路徑及強度存在變數。

據九天天氣預報，下周二（11月1日）離岸及高地風力間中達8級烈風，前後兩日、即10月31日及11月2日離岸及高地風力也間中達7級強風。

天文台表示，預料熱帶氣旋尼格會逐漸增強，在未來兩三日橫過呂宋並移向南海東北部，但隨後的路徑及強度存在變數。而歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預料尼格有機會在下周三（11月2日）逼近本港；但美國全球預報系統（GFS）預測則顯示，尼格會在11月２日更靠近台灣，隨後雖然會靠近香港但會減弱。

至於未來一兩日，天文台指乾燥的東北季候風，將在未來一兩日持續為華南帶來晴朗的天氣，氣溫將介乎攝氏23至30度。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：江麗盈

相關文章

【熱帶風暴】尼格下周一或逼港600公里　命名來自北韓意思是「翅膀」
今日 00:14
【熱帶風暴】尼格下周一或逼港600公里　命名來自北韓意思是「翅膀」
【天氣報告】風暴「尼格」正逐漸增強　天文台：闖南海可襲港
今日 12:00
【天氣報告】風暴「尼格」正逐漸增強　天文台：闖南海可襲港
【打風分析】西北太平洋潛在熱帶氣旋出現轉變　大機會轉向東北方向移動
13:06 2022/10/26
【打風分析】西北太平洋潛在熱帶氣旋出現轉變　大機會轉向東北方向移動
【天氣報告】季候風補充又到　即睇天文台降溫預測
06:21 2022/10/27
【天氣報告】季候風補充又到　即睇天文台降溫預測

你可能感興趣

【熱帶風暴】尼格下周一或逼港600公里　命名來自北韓意思是「翅膀」
今日 00:14
【熱帶風暴】尼格下周一或逼港600公里　命名來自北韓意思是「翅膀」
【天氣報告】風暴「尼格」正逐漸增強　天文台：闖南海可襲港
今日 12:00
【天氣報告】風暴「尼格」正逐漸增強　天文台：闖南海可襲港
【打風分析】西北太平洋潛在熱帶氣旋出現轉變　大機會轉向東北方向移動
13:06 2022/10/26
【打風分析】西北太平洋潛在熱帶氣旋出現轉變　大機會轉向東北方向移動
颱風 天氣 氣候暖化 歐洲 美國 台灣 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌
15:55 2022/10/27
【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫
20:27 2022/10/27
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫
【不老男神】52歲唐文龍近照曝光大變樣　粉絲難以置信：真是他嗎
14:21 2022/10/27
【不老男神】52歲唐文龍近照曝光大變樣　粉絲難以置信：真是他嗎