【親子好去處】港爸培養兩兒科學興趣有法 100元買一張證全年通用

▲ 博物館通行證全年費用僅100元。

孩子每周上5天課後便有2天假期，這2天應是「放電」和「充電」的時候，可以睡多一些、玩多一些、吃多一些，以及學習一些自己想學的東西來充實自己。

孩子在平日所參加的課餘興趣班，若都只是為提升學術能力，那麼在周末的選擇便應是一項孩子自己心儀的，由孩子自己做決定才是。

除了可選真正想學的興趣班，也可以用其他活動代替，說的是可定下每逢周六或周日與父母一起去做的活動，最好這活動能同時可以讓孩子「放電」和「充電」，既可放鬆身心，又可增長見識的。

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朋友便是這樣，他兩個兒子每逢周日的活動都由自己負責，熱天多去沙灘，邊玩樂邊教導他們相關的新知識；冷天便去踏單車，邊「放電」邊吸收沿途的新事物，有愉快充實的一天。

此外，他們會每個月到一次博物館去，用一張家庭全年入場證來走遍港九新界各博物館去吸收新知識。每個月會到一次科學館，邊玩樂邊學習，他認為是孩子有最佳的「放電」和「充電」好去處。

「放電」與「充電」兼備，兩個孩子都變成了充滿陽光和活力的小男孩，他們熱愛科學，喜歡大自然、熱愛追求知識、喜歡探索新事物，小小年紀已比同齡的孩子見多識廣了。

編按：康文署推出3種博物館通行證：全日制學生、殘疾人士、60 歲或以上長者可以$25購買優惠通行證；而成人的個人通行證則定價$50；如果一家大小想一起去博物館，可選擇$100的家庭通行證，最多4人適用，但必須為親屬。每張博物館通行證的有效期為簽發日期起 12 個月內，可無限次參觀博物館的常設及專題展覽(特定的專題展覽除外)。

香港藝術館

香港歷史博物館

香港文化博物館

香港科學館

香港太空館(何鴻燊天象廳除外)

香港海防博物館

孫中山紀念館

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全文刊於《晴報》，原題為孩子善用周末假 放電充電長見識