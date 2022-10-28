【日本開關】日本最大型聖誕市集11月中登陸福岡　3大會場必睇浪漫光之森林+聖誕樹大道

▲ 日本最大型的聖誕市集，將於11月11日於福岡3大商場舉行。（官網圖片）

縱然受疫情影響，日本最大規模的聖誕市集福岡Christmas Market（福岡クリスマスマーケット）去年亦吸引了近540萬人進場的好成績。今年主辦方決定再下一次，將於11月11日起再推出這盛大的聖誕慶祝活動，並以「光與願望」為主題，分別在博多、天神及大丸3個會場舉行。不但有浪漫燈飾，而且商品美食繁多，加上已開關，相信會相當熱鬧。

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去年就以初雪為主題，今年福岡Christmas Market活動繼續邀來藝術家 Chisato Tanaka親自操刀，負責大會的視覺創作，打造出「光與願望」的華麗燈飾聖誕市集。

位於福岡市中心的天神中央公園會化身光之森林，配合中洲中央大道及那珂川大道裝飾成聖誕樹森木，是必到的打卡位。3大會場會售賣各式聖誕美食、商品，以及設有表演，讓遊客沉浸在濃厚的聖誕氣氛之中。

福岡Christmas Market

博多會場

日期：11月11日至12月25日

地址：JR博多站前廣場

天神會場

日期：11月18日至12月25日

地址：福岡市役所西側FUREAI廣場

大丸會場

日期：11月19日至12月25日

地址：福岡大丸Elgalahall・Passage廣場

網址︰https://christmas-market.jp/

記者︰黃依情