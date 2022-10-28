【日本開關】東京首家姆明專門店12月開幕　明年春季澀谷開姆明主題餐廳

▲ 新開張的專門店將引入由芬蘭獨家進口的主題精品。（商戶提供）

姆明家族各個成員可愛又圓潤，史力奇和阿美亦各具特色，加上其北歐混合日本風的周邊精品一直以來擁有不少粉絲。如果你也是姆明家族的鐵粉，那絕對不能錯過即將於今年12月在日本東京銀座開幕的首家常設專門店「MOOMIN SHOP GINZA」，眾多芬蘭進口可愛又實用的小物，保證令一眾粉絲愛不釋手。

姆明家族是芬蘭經典童話故事，幾乎每個芬蘭人都認識姆明。不過自從1969年富士電視台製播成卡通播出後，日本幾乎就成為姆明的第二故鄉，不分世代瘋狂喜愛姆明家族的日本人極多，只要跟姆明聯名的商品就是熱賣保證。現在，日本第一家姆明家族常設專門店「MOOMIN SHOP GINZA」將於2022年12月在東京銀座開幕，並根據原作家Tove Jansson所繪製的畫風推出多款原創限定商品，包含生活家居用品與流行服飾，同時也將從芬蘭引進獨家精品，兼具實用性和儀式感。

除在東京銀座開設專門店之外，還有「姆明限定商品自動販賣機」活動，第一台確定2023年春季將在西武池袋線的飯能車站登場，至於要賣甚麼至今還是保密階段，只知道是別處買不到的限量商品。

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而2023年春季在澀谷也會誕生姆明主題餐廳「MOOMIN CAFE」，充滿北歐質感格調的裝潢，讓粉絲們能一邊享用特製餐點，同時沈浸在幸福氛圍當中。

身為姆明的粉絲必定超開心，以後到日本就能安排「東京埼玉姆明一日遊」，把銀座專門店、澀谷主題餐廳以及埼玉縣姆明公園一次過去勻！

記者：王嵐