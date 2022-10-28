【網絡熱話】金山「拆」車場馬騮開party　閒坐車頂車門留「黃金」

▲ 有猴子大搖大擺，坐在私家車頂上搔癢，狀甚享受。（網上影片截圖）

不少市民都喜歡到郊野公園遠足，不過若是駕駛私家車到訪「馬騮山」，則要注意提防「不速之客」。

近日有市民上載一段疑攝於金山郊野金園附近停車場的影片，片中正值晚上，雖然未見人影，但卻有數十隻猴子在停車場聚集，當中更有猴子大搖大擺，坐在私家車頂上搔癢，狀甚享受。

上載網民更笑稱「夜麻麻咁夠膽喺呢度泊車…」，亦引來大批網民留言，更有人趁機訴苦，指上次郊遊泊車後，回程時竟發現車門門柄上多出「一舊金」。也有人指曾目擊一隻「大聖爺」，親手拆毀一架旅遊巴側鏡，然後施然離去，形容該地為「金山拆車場」。

▼ 點擊圖片放大 +2

網民表示：

好過去動物公園，唔洗隔住個籠..

太陽一落山，呢度我睇㗎

大聖爺又黎劏車？

車頭有冇痴隻蕉先

【TOPick診症室】前列腺肥大影響小便功能 「水蒸氣」治療減副作用

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津