  • 29°C
香港時間 : 20221028日 (週五) 14:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡熱話】金山「拆」車場馬騮開party　閒坐車頂車門留「黃金」

社會 13:05 2022/10/28

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

有猴子大搖大擺，坐在私家車頂上搔癢，狀甚享受。（網上影片截圖）

不少市民都喜歡到郊野公園遠足，不過若是駕駛私家車到訪「馬騮山」，則要注意提防「不速之客」。

近日有市民上載一段疑攝於金山郊野金園附近停車場的影片，片中正值晚上，雖然未見人影，但卻有數十隻猴子在停車場聚集，當中更有猴子大搖大擺，坐在私家車頂上搔癢，狀甚享受。

上載網民更笑稱「夜麻麻咁夠膽喺呢度泊車…」，亦引來大批網民留言，更有人趁機訴苦，指上次郊遊泊車後，回程時竟發現車門門柄上多出「一舊金」。也有人指曾目擊一隻「大聖爺」，親手拆毀一架旅遊巴側鏡，然後施然離去，形容該地為「金山拆車場」。

    點擊圖片放大
    +2

網民表示：

好過去動物公園，唔洗隔住個籠..

太陽一落山，呢度我睇㗎

大聖爺又黎劏車？

車頭有冇痴隻蕉先

【TOPick診症室】前列腺肥大影響小便功能 「水蒸氣」治療減副作用

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【又是個boy?】北角白裙男子行車線站立　揮舞手臂指揮交通
今日 10:13
【又是個boy?】北角白裙男子行車線站立　揮舞手臂指揮交通
【主題樂園】海洋公園11月起每週開放5天　逢星期二、三休園
今日 10:38
【主題樂園】海洋公園11月起每週開放5天　逢星期二、三休園
【萬聖節】警方將於蘭桂坊實施人群及交通管理措施　籲勿攜仿製槍械道具誤墮法網
今日 10:46
【萬聖節】警方將於蘭桂坊實施人群及交通管理措施　籲勿攜仿製槍械道具誤墮法網
【六合彩】萬聖節金多寶明晚攪珠　頭獎可高達5,000萬元
今日 11:17
【六合彩】萬聖節金多寶明晚攪珠　頭獎可高達5,000萬元
【天氣預測】預料熱帶氣旋尼格逐漸增強　橫過呂宋後路徑強度存變數
今日 12:54
【天氣預測】預料熱帶氣旋尼格逐漸增強　橫過呂宋後路徑強度存變數

你可能感興趣

【又是個boy?】北角白裙男子行車線站立　揮舞手臂指揮交通
今日 10:13
【又是個boy?】北角白裙男子行車線站立　揮舞手臂指揮交通
【主題樂園】海洋公園11月起每週開放5天　逢星期二、三休園
今日 10:38
【主題樂園】海洋公園11月起每週開放5天　逢星期二、三休園
【萬聖節】警方將於蘭桂坊實施人群及交通管理措施　籲勿攜仿製槍械道具誤墮法網
今日 10:46
【萬聖節】警方將於蘭桂坊實施人群及交通管理措施　籲勿攜仿製槍械道具誤墮法網
網絡熱話 旅遊巴 公園 郊野公園

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌
15:55 2022/10/27
【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫
20:27 2022/10/27
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫
【不老男神】52歲唐文龍近照曝光大變樣　粉絲難以置信：真是他嗎
14:21 2022/10/27
【不老男神】52歲唐文龍近照曝光大變樣　粉絲難以置信：真是他嗎