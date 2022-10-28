【雲吞麵情懷】人在異鄉最懷念的香港食物 雲吞麵是難以解釋的鄉愁

▲ 雲吞麵是一種難以解釋的鄉愁。

某個星期六早上，早餐還沒有顧得上吃，便趕到中環看醫生。到了診所，護士告知醫生太忙，起碼要半個小時後才能看上。避免浪費等候的時間，於是便到繁忙的街上蹓躂，看看有甚麼可以快速果腹。

沿着皇后大道中一直向上環方向走，在卑利街居然發現了一家似曾相識的雲吞麵店，不自覺地走進店裏，點了一碗雲吞麵。那熟悉的香味又回來了，那是許多年前了，還在港大讀本科。有一天，夥好友放學後，一起坐小巴到中環。她說帶我吃好東西，說的就是雲吞麵。但那時候的雲吞非常大粒，給我留下深刻印象。吃完了問店家，說是已經搬過來二十多年了，不確定是否同一家店，但是味道還是腦海中的味道，而且價錢是超級便宜。

記得在新加坡和澳洲時，都有人問我，你最懷念的是香港甚麼食物？我二話不說，便答道：雲吞麵。這是一種難以解釋的鄉愁，除了是美食，還包含了小時候的記憶……

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小學時候，親戚朋友一有宴會，爸爸就會帶上我去赴宴。那可是一整天的滿心期待，期待着晚餐那豐盛的美食。到了八時，好不容易開餐了，爸爸卻跟我說：菜上了，小孩子家不要搶着吃啊，要注意自己的吃相，不要太難看囉。這剛想抬起筷子的手，卻又放下了。爸爸自己也很矜持，總是勸別人多吃，自己很少動箸。

記憶中那是冬天，酒席散了，坐上很久的車子以後，還要在寒風中再走好遠的路才到家。幸好，在街頭有一家麵店，爸爸給我叫上一碗雲吞麵，他自己要的是牛腩麵。兩個人飢腸轆轆，不消十分鐘便吃完了。

這樣的宴會去了三兩次，我也就拒絕再跟爸爸赴會。只是那雲吞麵的味道，即使過了三十多年，卻是怎麼也忘記不了。

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