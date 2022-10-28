  • 26°C
香港時間 : 20221028日 (週五) 17:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【雲吞麵情懷】人在異鄉最懷念的香港食物 雲吞麵是難以解釋的鄉愁

健康 16:46 2022/10/28

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

雲吞麵是一種難以解釋的鄉愁。

某個星期六早上，早餐還沒有顧得上吃，便趕到中環看醫生。到了診所，護士告知醫生太忙，起碼要半個小時後才能看上。避免浪費等候的時間，於是便到繁忙的街上蹓躂，看看有甚麼可以快速果腹。

沿着皇后大道中一直向上環方向走，在卑利街居然發現了一家似曾相識的雲吞麵店，不自覺地走進店裏，點了一碗雲吞麵。那熟悉的香味又回來了，那是許多年前了，還在港大讀本科。有一天，夥好友放學後，一起坐小巴到中環。她說帶我吃好東西，說的就是雲吞麵。但那時候的雲吞非常大粒，給我留下深刻印象。吃完了問店家，說是已經搬過來二十多年了，不確定是否同一家店，但是味道還是腦海中的味道，而且價錢是超級便宜。

記得在新加坡和澳洲時，都有人問我，你最懷念的是香港甚麼食物？我二話不說，便答道：雲吞麵。這是一種難以解釋的鄉愁，除了是美食，還包含了小時候的記憶……

最新影片推介：

小學時候，親戚朋友一有宴會，爸爸就會帶上我去赴宴。那可是一整天的滿心期待，期待着晚餐那豐盛的美食。到了八時，好不容易開餐了，爸爸卻跟我說：菜上了，小孩子家不要搶着吃啊，要注意自己的吃相，不要太難看囉。這剛想抬起筷子的手，卻又放下了。爸爸自己也很矜持，總是勸別人多吃，自己很少動箸。

記憶中那是冬天，酒席散了，坐上很久的車子以後，還要在寒風中再走好遠的路才到家。幸好，在街頭有一家麵店，爸爸給我叫上一碗雲吞麵，他自己要的是牛腩麵。兩個人飢腸轆轆，不消十分鐘便吃完了。

這樣的宴會去了三兩次，我也就拒絕再跟爸爸赴會。只是那雲吞麵的味道，即使過了三十多年，卻是怎麼也忘記不了。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 李國芳

相關文章

【移民熱話】多倫多台灣人招聘港人做鐘點　網友：「對搞移民有乜幫助？」
16:08 2022/10/24
【移民熱話】多倫多台灣人招聘港人做鐘點　網友：「對搞移民有乜幫助？」
【移民生活】移英港人晒$27「英國版三餸飯」　批垃圾食物高脂高糖：劣食過兩餸飯
17:48 2022/10/25
【移民生活】移英港人晒$27「英國版三餸飯」　批垃圾食物高脂高糖：劣食過兩餸飯
【下流上車族】港男娶日本妹移民入籍跟老婆姓？　吳業坤免改姓氏要轉讀音
13:53 2022/10/26
【下流上車族】港男娶日本妹移民入籍跟老婆姓？　吳業坤免改姓氏要轉讀音

你可能感興趣

【移民熱話】多倫多台灣人招聘港人做鐘點　網友：「對搞移民有乜幫助？」
16:08 2022/10/24
【移民熱話】多倫多台灣人招聘港人做鐘點　網友：「對搞移民有乜幫助？」
【移民生活】移英港人晒$27「英國版三餸飯」　批垃圾食物高脂高糖：劣食過兩餸飯
17:48 2022/10/25
【移民生活】移英港人晒$27「英國版三餸飯」　批垃圾食物高脂高糖：劣食過兩餸飯
【下流上車族】港男娶日本妹移民入籍跟老婆姓？　吳業坤免改姓氏要轉讀音
13:53 2022/10/26
【下流上車族】港男娶日本妹移民入籍跟老婆姓？　吳業坤免改姓氏要轉讀音
食譜 晚餐 早餐 香港大學

最高瀏覽

【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌
15:55 2022/10/27
【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫
20:27 2022/10/27
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫